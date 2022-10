The Winchesters: Astro do spin-off de Supernatural não terminou a série

Sucesso na CW, a série The Winchesters é o novo spin-off de Supernatural. Ambientada durante a juventude dos pais de Sam e Dean, a série traz de volta atores queridos e introduz novos personagens. Em uma entrevista recente, o intérprete de John Winchester admitiu não ter assistido Supernatural (ou pelo menos, não todos os episódios).

“Nessa trama ambientada na década de 1970, Dean Winchester narra a história de como seus pais John Winchester e Mary Campbell se conheceram, se apaixonaram e lutaram contra monstros enquanto procuravam por seus pais desaparecidos”, afirma a sinopse oficial de The Winchesters.

A série é protagonizada por Meg Donnelly (Zombies) e Drake Rodger (Murder RX) como Mary Campbell e John Winchester. Jensen Ackles, o Dean de Supernatural, retorna como o narrador.

Revelamos abaixo tudo que Drake Rodger falou sobre sua experiência com Supernatural; confira.

Protagonista de The Winchesters não viu todos os episódios de Supernatural

Como citamos acima, o prólogo de Supernatural tem Meg Donnelly e Drake Rodger nos papéis principais.

Rodger, conhecido por sua performance na série Murder RX, interpreta o protagonista John Winchester. O personagem, vale lembrar, é vivido por Jeffrey Dean Morgan em Supernatural.

Em uma entrevista recente, o ator revelou não ter assistido todos os episódios de Supernatural antes de ser escalado no spin-off.

“Acho que comecei assistir Supernatural entre a 5ª e a 7ª temporada. Aí, tive que maratonar tudo. Assisti todos os episódios, menos os das duas últimas temporadas – não sei como a série termina”, comentou o ator.

Segundo Rodger, Jensen Ackles – o intérprete de Dean e narrador de The Winchesters – deu “permissão” para pular alguns episódios.

“Quando fomos escalados na série, uma das coisas que o Jensen disse foi para não nos preocuparmos em assistir 300 horas de Supernatural. Mas é uma ótima série! Ao assistir pela segunda vez, é fácil perceber o quão boa ela é”, explicou Rodger.

O ator não está sozinho na dificuldade para ficar em dia com a série. Na página de Supernatural no Reddit, muitos fãs têm o mesmo problema.

“Tem jeito de assistir Supernatural sem ver todas as temporadas?”, perguntou um usuário da rede social.

Na postagem, muitos fãs da produção afirmaram que os espectadores não precisam ter pressa: cada episódio tem um valor especial.

“Por que vocês querem pular episódios? Tenham calma! Vocês não precisam maratonar todas as temporadas em somente um mês. Não é um anime, com arcos filler. É uma história contínua, que se desenvolve junto com os episódios dos ‘monstros da semana’”, explicou outro espectador.

The Winchesters é exibida nos Estados Unidos pela emissora CW. No Brasil, a série vai ao ar no HBO Max.

