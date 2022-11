The Winchesters deixa os fãs em lágrimas com cena emocionante

Alerta de spoilers

A série The Winchesters, produzida pela CW e spin-off de Supernatural, já estreou com sua primeira temporada e uma cena em especial deixou os fãs de coração partido.

A criatura desse sexto episódio é um espírito vingativo inspirado em um verdadeiro mito caribenho. No entanto, além de fantasmas raivosos, também testemunhamos John (Drake Roger) lidando com seus problemas de raiva, principalmente por ter servido nas forças armadas.

No entanto, antes do episódio mergulhar em John confrontando a si mesmo e a gangue enfrentando um soucouyant, há uma visita a uma velha amiga da família de Mary (Meg Donnelly).

Infelizmente, é apenas devido à morte de outro caçador, o que leva a turma a assistir a um funeral memorável. E foi nesse ponto doloroso do episódio que os fãs não puderam deixar de chorar.

Cena arranca lágrimas dos fãs de The Winchesters

A gangue The Winchesters segue para a fazenda de Tracy (Audrey Marie Anderson), uma caçadora que costumava se juntar à mãe de Mary. Acontece que a amiga caçadora de Tracy, Darla (Jacquie Schmidt), foi assassinada e deixada no celeiro de Tracy.

O que se segue é provavelmente a cena mais devastadora e bonita da série, já que todos realizam um funeral especial de caçadora para Darla. Foi o suficiente para arrancar as lágrimas de alguns fãs.

Parte do que torna a cena tão difícil são algumas das ações mais sutis. Por exemplo, Tracy limpa cuidadosamente as feridas de Darla com uma toalha e água e diz a sua amiga falecida que ela pode descansar agora.

Alguns ainda lembraram-se do fim de Supernatural, o que deixou tudo ainda mais emocionante.

The Winchesters está disponível na HBO Max.

