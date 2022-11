The Winchesters evita grande problema de Supernatural

A série The Winchesters, spin-off de Supernatural, o grande sucesso da CW, já estreou com sua primeira temporada na emissora norte-americana. Além disso, o seriado já evitou um grande problema da produção que a originou.

Com 15 temporadas ao todo, Supernatural conquistou o público mostrando a histórias de Dean e Sam, dois irmãos que encaram criaturas variadas e desvendam novos mistérios.

Uma das maiores reclamações de Supernatural no final de suas temporadas era que a produção estava ficando sem histórias interessantes para contar ao público.

O seriado encontrou diversas maneiras de explorar ainda mais as criaturas em torno de Dean e Sam, em busca de novas histórias, mas isso se tornou constante.

O grande mal de The Winchesters foi apresentado no primeiro episódio, e conseguem expandir ainda mais os monstros do universo de Supernatural (via ScreenRant).

Um monstro novo e mais perigoso

Embora não esteja claro qual é a grande ameaça da primeira temporada de The Winchesters, Akrida parece estar planejando livrar o mundo de todas as coisas vivas e recrutar monstros.

O monstro do segundo episódio, La Tunda, tem origem colombiana, e Bori Baba, do terceiro episódio, é um monstro índio.

Mesmo que os monstros não sejam novidades no universo de Supernatural, há muitas perguntas não respondidas sobre esses novos monstros.

No final do segundo e terceiro episódio, Akrida é visto pegando a essência desses monstros derrotados e colocando o brilho vermelho em uma garrafa.

Ao trazer monstros novos para o universo de Supernatural, The Winchesters mostra que suas histórias podem ser ainda maiores.

Isso pode permitir que a série possa ir além dos Estados Unidos, algo que raramente foi feito nas 15 temporadas de Supernatural.

Além disso, há uma grande diversidade no elenco, com quatro atrizes, um ator não-binário e apenas um homem. Comparado com Supernatural, The Winchesters consegue fazer com que as pessoas se sintam incluídas em seu universo.

The Winchesters está disponível na HBO Max.

