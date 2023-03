The Winchesters: Explicamos o final da 1ª temporada

Alerta de spoilers

A primeira temporada de The Winchesters chegou ao fim e trouxe muitas reviravoltas nessa derivada de Supernatural. Vamos destrinchar tudo o que aconteceu nesse episódio final.

“Nessa trama ambientada na década de 1970, Dean Winchester narra a história de como seus pais John Winchester e Mary Campbell se conheceram, se apaixonaram e lutaram contra monstros enquanto procuravam por seus pais desaparecidos”, afirma a sinopse oficial de The Winchesters.

A série é protagonizada por Meg Donnelly (Zombies) e Drake Rodger (Murder RX) como Mary Campbell e John Winchester. Jensen Ackles, o Dean de Supernatural, retorna como o narrador.

Mostramos abaixo tudo o que aconteceu no final da primeira temporada de The Winchesters; confira!

The Winchesters terá uma 2ª temporada?

O episódio final da primeira temporada começa com um flashback, levando-nos a Detroit, Michigan, em 1972. John está voltando para casa da guerra, tendo acabado de enterrar um amigo, e não tem certeza de para onde ir.

Ele fica sentado na estação de trem a maior parte do dia, pensando. Mal sabe ele que está sendo observado. Um homem se aproxima dele – vemos que é ninguém menos que Dean – e lhe entrega a carta que dá início ao show e traz o retorno de John a Lawrence.

Depois de entregar a carta a John e desaparecer, vemos Dean no nível superior da estação com Bobby Singer (Jim Beaver). Bobby repreende Dean por interferir, com a implicação de que ambos estão mortos, mas Dean ignora o comentário de Bobby.

De volta à casa de Campbell, Samuel confronta Mary sobre uma carta que ele encontrou sobre seu futuro e faculdade, mas ela o surpreende. Em vez disso, ela muda o assunto para os Akrida, e Samuel diz a ela que ele encontrou uma pista sobre o homem misterioso que os Akrida têm medo.

Na garagem dos Winchesters, John e Millie (Bianca Kajlich) discutem o cristal e, caso seu plano de parar a Rainha Akrida funcione, o que vem a seguir para Mary.

Enquanto isso, Ada, Carlos e Latika estão juntos no complexo dos Homens das Letras falando sobre o alinhamento planetário e como a Rainha Akrida poderia abrir o portal e trazer ainda mais desses monstros a qualquer momento.

Saber que eles têm o cristal de Rowena ajuda a trazer algum conforto, mas Carlos e Latika não querem que Ada sacrifique um pedaço de sua alma para parar a rainha. Se ela perder um pedaço, o resto de sua alma desaparecerá lentamente. Carlos e Ada deixam o covil para encontrar a rainha e ver se eles podem arranjar outra solução, enquanto Latika fica para trás para vasculhar o folclore em busca de um plano de ação, caso Ada tenha que sacrificar o pedaço de sua alma.

Samuel, Mary e John seguem a pista, o que os leva a um bar e a uma colega caçadora, Joan Hopkins (Kelly Sullivan). Só que Joan não sabe muito mais sobre Dean do que eles, exceto que ele é de fora deste mundo, e ela o jogou em um portal onde seu corpo será dilacerado por toda a eternidade.

Claramente, Joan não é o que parece. Depois de insultar Mary sobre como ela se relaciona com ela e como ela aprendeu tudo o que precisa saber sobre os três a partir de seus arquivos policiais, uma bomba é lançada: Joan é a Rainha Akrida.

No entanto, ao contrário do que acreditávamos até agora, ela não é uma Akrida. Antes que possamos obter muitas respostas, Joan se teletransporta junto do exército Akrida.

Dado o que Joan divulgou sobre sua conexão com a família Campbell, Mary e John retornam à sua casa para vasculhar a história de sua família em busca de respostas, enquanto Samuel está no complexo descobrindo que os Akrida selaram todas as entradas.

Mary e John encontram registros que mostram que Joan Hopkins estava dizendo a verdade sobre ser uma caçadora. Mas ela nasceu em 1673 e queria sair dessa vida. Eventualmente, ela se voltou contra a humanidade depois de perder toda a sua família para a causa.

Ela começou a ver a humanidade como uma doença, acreditando que a única maneira de salvar os caçadores de encontrar o mesmo destino que sua família era acabar com aqueles que precisavam ser salvos. Então, Joan injetou-se com essência de monstro para ajudar os monstros a eliminar a humanidade, tornando-se invulnerável. Os Homens das Letras se uniram aos caçadores quando não podiam matá-la, banindo-a do mundo.

Luta contra os Akrida

No complexo dos Homens das Letras, Joan chega e Latika tenta lutar contra ela, mas perde. Joan queima a tatuagem de Latika que impede a posse de Akrida e, em seguida, enfia um de seus leais insetos no corpo de Latika.

Joan então destrói a proteção dentro do complexo, um dos feitiços dos Homens das Letras, o que a impediu de abrir o portal para trazer mais Akrida a este mundo.

Enquanto isso, Mary, John, Carlos e Ada criam um plano para convocar Dean, à medida que chegam ao entendimento de que apenas algo de “fora deste mundo” pode vencer Joan e os Akrida.

Mas, primeiro, eles vão para o complexo para salvar Latika, que é deixada para dar ao grupo outro ultimato para se juntar a Joan ou ver seu amigo morrer. Eles continuam lutando, enquanto Ada sacrifica o pedaço de sua alma para alimentar o cristal e libertar Latika.

Mais tarde, o grupo se divide em dois. Depois de saber onde Joan está planejando abrir seu portal, John, Carlos e Samuel buscam distraí-la, enquanto as mulheres tentam convocar Dean da garagem dos Winchesters.

Eles não são bem sucedidos, no entanto, e apenas invocam o amado carro de Dean, já que Dean, um homem morto, não pode ser convocado pelo feitiço.

Ainda assim, é a resposta para o problema deles. O carro não é deste mundo, o que significa que pode causar danos aos Akrida e Joan. Nos armazéns, os rapazes estão perdendo. Carlos e Samuel são presos pelos monstros, enquanto John continua a lutar contra Joan.

No momento certo, Mary acelera enquanto John empurra Joan para longe. O Impala colide com Joan, levando ela e Mary para o portal.

Instantaneamente, parece que os Akrida são derrotados, à medida que as pessoas que eles possuíam recobram a consciência e vão embora.

Depois que Mary dirige o Impala do Dean para o portal da Rainha Akrida, o carro retorna rapidamente com outro passageiro: Dean.

Ele, de fato, está morto, assim como ele estava no fim de Supernatural. Ele estava no limbo, observando. Ele deixou o céu para encontrar uma versão de sua família que pudesse ter um final feliz, efetivamente confirmando que The Winchesters se passa em uma dimensão diferente.

Ou seja, a história de Mary e John será diferente do que vimos em Supernatural, especialmente quando Dean – com a aprovação de Jack (Alexander Calvert) – deu a John seu diário de caçador e Mary a arma capaz de matar o demônio de olhos amarelos para mudar seu destino.

Embora não mude sua vida, essa versão de seus pais pode ficar feliz para sempre se fizerem tudo certo.

Drake Rodger e Meg Donnelly em The Winchesters.

Deus criou os Akrida

Os Akrida foram criados por Chuck (Rob Benedict), também conhecido como Deus, para acabar com a humanidade sempre que ele decidisse. Sem Deus por perto, os Akrida e Joan planejavam acabar com a humanidade em todas as Terras no multiverso.

Dean interveio para ajudá-los a derrotar o Akrida nesta Terra. Com essa ameaça desaparecida, Dean, Jack, Bobby e os Impala desaparecem.

No final, Latika consegue encontrar uma maneira de Ada recuperar sua alma, enquanto respira algo de uma planta mágica. Quanto a Mary e John, eles concordam em não dizer adeus, pois Mary pretende deixar Lawrence e encontrar uma vida livre da caça e descobrir quem ela é e quem ela quer ser.

No entanto, John planeja continuar caçando e trabalhando com seus problemas de raiva, o que os coloca em caminhos opostos. Depois de um último beijo, John retorna ao grupo enquanto planejam sua próxima caçada. Mas, Mary chega e os dois concordam em levar as coisas para a estrada. John pode continuar a caçar (sem ela) enquanto ambos trabalham com seus problemas, seguindo a estrada e onde quer que ela os leve.

Enquanto The Winchesters não é renovada para a 2ª temporada, você pode conferir todos os episódios da série no HBO Max.

