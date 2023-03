The Winchesters: Tudo que sabemos sobre a 2ª temporada

Exibido na última terça-feira (7 de março), o episódio final da 1ª temporada de The Winchesters deixou os espectadores chocados com uma revelação impressionante. Dado o surpreendente desfecho do primeiro ano, os fãs já querem saber: a produção será renovada para uma 2ª temporada?

“Nessa trama ambientada na década de 1970, Dean Winchester narra a história de como seus pais John Winchester e Mary Campbell se conheceram, se apaixonaram e lutaram contra monstros enquanto procuravam por seus pais desaparecidos”, afirma a sinopse oficial de The Winchesters.

A série é protagonizada por Meg Donnelly (Zombies) e Drake Rodger (Murder RX) como Mary Campbell e John Winchester. Jensen Ackles, o Dean de Supernatural, retorna como o narrador.

Explicamos abaixo tudo que já se sabe sobre a 2ª temporada de The Winchesters – veja a potencial história do segundo ano.

The Winchesters já foi renovada para a 2ª temporada?

Pelo menos até o momento, o destino de The Winchesters permanece incerto. A série é exibida no Brasil pelo HBO Max, mas, originalmente, vai ao ar pela emissora americana CW.

Até o momento, os representantes da CW não se manifestaram sobre uma possível 2ª temporada de The Winchesters.

O canal, atualmente, passa por um momento conturbado nos bastidores. Em novembro de 2022, a emissora vendeu 75% de suas ações para a empresa Nexstar, que assim, se estabelece como acionista majoritária.

Os executivos da empresa já deixaram bem claro que poucas séries da CW continuarão além de 2023 (ou 2024). Alguns dos maiores sucessos do canal – como Riverdale e The Flash, por exemplo – já anunciaram suas respectivas conclusões.

Dessa forma, o objetivo da “nova CW” é manter poucos shows roteirizados. Até o momento, All American é a única série segura sob a nova direção.

Por isso, The Winchester pode estar em perigo. Provavelmente, os representantes da emissora divulgarão o destino da série nos próximos meses.

De que pode falar a 2ª temporada de The Winchesters?

Caso a CW decida renovar The Winchesters para a 2ª temporada, Robbie Thompson, o showrunner da série, já tem uma história em mente para a continuação.

O produtor falou sobre o assunto em uma entrevista recente ao site TVLine. Sobre o status de renovação (ou cancelamento), ele preferiu manter o segredo.

“Essa é uma boa pergunta! Tenho que ter cuidado com a minha resposta, já que não sei o que vai acontecer. Ninguém sabe, na verdade. Estamos vivendo em ‘tempos interessantes’, como diz a garotada”, comentou o showrunner.

Segundo Thompson, o desfecho da 1ª temporada de The Winchesters foi desenvolvido justamente para encerrar a primeira trama da série.

“Nós enxergamos as temporadas como capítulos, e nestes primeiros 13 episódios, queríamos terminar este capítulo de estreia, tanto no caráter emocional, com Dean, quanto na trama com Akrida. Isso foi planejado”, afirmou Thompson.

O produtor afirmou também que, se a série for renovada, o romance entre Mary e John deve continuar em destaque.

“No início, é sempre sobre o encontro, a paixão e a intensidade dessa relação. E aí, surge a questão: como você sustenta isso, e como isso pode ser caracterizado, especialmente em um universo onde os monstros são reais? E então temos uma oportunidade incrível de contar mais histórias, de realmente entender o que significa estar em um relacionamento nesse contexto, e o que significa desenvolver o amor, não apenas se apaixonar”, concluiu o showrunner.

Enquanto a CW não encomenda a 2ª temporada de The Winchesters, você pode assistir todos os episódios da série no HBO Max.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli