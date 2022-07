The Witcher: 3ª temporada ganha novidades no elenco

The Witcher está com sua terceira temporada em produção pela Netflix, a série reforçou seu elenco mais uma vez, adicionando novos personagens e talentos para a próxima temporada.

O site de notícias Redanian Intelligence relatou as novidades da temporada com detalhes:

Continua depois da publicidade

Ryan Hayes como Artaud Terranova, um mago “que participou do golpe de Thanedd”, Michalina Olszanska como uma feiticeira, Kate Winter como Putney, Martyn Ellis como Barker, Harvey Quinn e Poppy Almond como desconhecidos, possivelmente magos.

As informações, compartilhadas pelo ComicBook, se limitam aos personagens, enquanto a próxima temporada não tem data de lançamento revelada, essas novidades são recursos para aumentar as expectativas dos fãs do seriado.

The Witcher é uma série Original Netflix (foto: Divulgação/Netflix)

The Witcher e seu universo em expansão

A CD Projekt Red confirmou há pouco tempo que estava desenvolvendo o próximo jogo da saga de jogos de The Witcher.

“Estamos muito ansiosos para revisitar o universo que moldou nossa história a tal ponto”, disse recentemente o CEO da CD Projekt, Adam Kiciński. “Concluímos recentemente a fase de pesquisa para o primeiro jogo da nova saga Witcher, o que significa que, a partir de agora, mais despesas de desenvolvimento serão capitalizadas em nosso balanço.” Via. ComicBook

O Universo da franquia baseada nos livros do escritor polonês Andrzej Sapkowski, além da terceira temporada em produção, rumores apontam sobre novas produções ainda não reveladas como a série prelúdio.

Às duas temporadas de The Witcher e o filme animado The Witcher: A Lenda do Lobo estão disponíveis na Netflix.

Sobre o autor Redação