The Witcher: 3ª temporada pode corrigir ESSE grande problema da série

A 2ª temporada de The Witcher deixou vários fatores para a 3ª, um deles pode consertar o problema de Yennefer na série.

Os mundos do gênero de fantasia estão ganhando muita força, e um dos mais recentes a conseguir prestígio foi o de The Witcher, criado pelo autor polonês Andrzej Sapkowski, a série de livros e contos ganhou popularidade com sua adaptações para os Video Games, e em 2019 ganhou o público de séries com uma produção para a Netflix, se tornando um dos títulos mais populares do catálogo.

A 1ª temporada se dividiu em três linhas do tempo diferentes seguindo Geralt de Rívia (Henry Cavill), Yennefer de Vengerberg (Anya Chalotra) e Ciri (Freya Allan), todos em lugares e momentos distintos no tempo, com seus caminhos convergindo no final da temporada.

Já a 2ª temporada optou por uma trama mais fácil de seguir, onde vimos Geralt e Ciri viajando para Kaer Morhen, onde a princesa Cintra foi treinada por outros bruxos, enquanto isso Yennefer lida com a perda de seus poderes, o que faz ela tomar decisões perigosas. A temporada 2 também fez mudanças na história original de Yennefer que acabaram sendo bastante controversas.

A personagem tem um papel de vilã durante a maior parte da temporada, fez um acordo com Voleth Meir que à levou a trair Geralt e Ciri, já que a Mãe Eterna queria Ciri, e em troca, devolveria os poderes de Yennefer. Porém, um dos maiores ganchos para a 3ª temporada, oferece a oportunidade perfeita para The Witcher consertar o problema que criou e trazer a personagem de volta à dos livros no processo.

Qual será o papel de Yennefer na 3ª temporada?

A maior parte da temporada 2 de The Witcher foi baseada no livro O Sangue dos Elfos, em que além do treinamento em Kaer Morhen, Yennefer ajuda Ciri a entender e controlar seu caos, essa mentoria foi extremamente breve na série, em que a personagem não foi a figura materna que o público esperava.

Ao invés disso, Yennefer estava focada em conseguir seus poderes de volta à todo custo, mesmo se isso significasse entregar Ciri para a Voleth Meir.

No final da temporada ela corrige suas atitudes fazendo um sacrifício para libertar Ciri. Então esperamos ver o trio Geralt, Yennefer e Ciri juntos novamente na 3ª temporada. O final da temporada 2 também revela que basicamente metade do Continente está atrás de Ciri, incluindo os feiticeiros, o que está formando o Golpe de Thanedd na continuação da série.

O Golpe de Thanedd foi um ataque entre os feiticeiros durante um de seus conclaves em Aretuza, localizada na ilha de Thanedd. Eles estavam secretamente divididos em dois grupos, um apoiando Nilfgaard e o outro apoiando o Norte, ambos planejavam usar o encontro para um ataque surpresa.

A reunião se tornou violenta e teve muitas mortes, causando o fim da Irmandade dos Feiticeiros depois disso. Yennefer foi neutra durante o Golpe, mas o ocorrido deu espaço para a formação da Loja das Feiticeiras, uma organização secreta formada por mulheres.

Yennefer fez parte dessa organização, mas a Loja das Feiticeiras também foi atrás de Ciri pelos motivos errados. Isso é uma oportunidade perfeita para Yennefer compensar o que fez na 2ª temporada e proteger Ciri, além de dar o treinamento para aprincesa aprender a controlar seus poderes.

The Witcher está disponível na Netflix, a 3ª temporada ainda não tem data de lançamento.

Sobre o autor Gabriel Soldeira