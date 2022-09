The Witcher: 3ª temporada tem boa notícia aos fãs

A terceira temporada de The Witcher tem uma boa notícia para dar aos fãs da série da Netflix.

Com um longo período de produção, as filmagens do novo ano foram finalizadas, após a diretora Bola Ogun ter anunciado o encerramento (via Redanian Intelligence).

Continua depois da publicidade

A produção, ao todo, durou cinco meses, e no último mês, teve de ser paralisada, pois o ator Henry Cavill havia positivado para a Covid-19.

Cavill chegou a agradecer a equipe pelo intenso trabalho, e reconheceu que foi um período de filmagens bem difícil para todos.

“Eu só queria agradecer a todos por sua determinação e dedicação em uma filmagem difícil. Espero que todos vocês possam ter um descanso bem merecido”, disse Cavill.

Mais sobre The Witcher na Netflix

A luta para salvar o Continente continua na segunda temporada de The Witcher. Agora, o Geralt de Henry Cavill aceitou o seu destino e cuidará de Ciri.

No elenco, além do astro, Freya Allan e Anya Chalotra retornam nos papéis de Ciri e Yennefer. Uma importante aparição na segunda temporada é o mentor de Geralt, Vesemir, que é interpretado por Kim Bodnia.

“Convencido da morte de Yennefer na Batalha de Sodden, Geralt de Rívia leva a Princesa Cirilla ao lugar mais seguro que conhece: Kaer Morhen, onde passou a infância. Mas, enquanto os reis, elfos, humanos e demônios lutam pela supremacia fora das muralhas do Continente, a garota enfrenta um perigo muito maior: seu próprio poder”, diz a descrição da segunda temporada.

Baseada nos livros best-sellers de fantasia, The Witcher é uma saga épica sobre família e destino. É a história de três pessoas com caminhos interligados no vasto mundo Continente, onde humanos, elfos, bruxos, gnomos e monstros lutam para sobreviver e prosperar, e onde o bem e o mal não são tão fáceis de identificar.

The Witcher conta com duas temporadas na Netflix.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.