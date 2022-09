The Witcher: 4ª e 5ª temporadas podem ter grande mudança na Netflix

Com a produção da 3ª temporada de The Witcher quase finalizada, e Netflix já começou a planejar o futuro da série, podendo já ter confirmando as temporadas 4 e 5.

De acordo com o site Redanian Intelligence, o serviço de streaming já garantiu as próximas duas temporadas de The Witcher, com o desenvolvimento e produção sendo feitos consecutivamente, algo não muito comum. Porém, é importante ressaltar que ainda não houve uma divulgação oficial da Netflix sobre o assunto.

Continua depois da publicidade

Mais cedo neste ano foi divulgado pelo diretor Stephen Surjik, que os trabalhos da quarta temporada já estavam se iniciando, ele declarou: “Os escritores e produtores já estão mapeando a 4ª temporada… Não sei se faço parte deste mapeamento, mas pelo menos me disseram que estão mapeando.”

A 3ª temporada já finalizou as filmagens após um atraso por conta da pandemia do Coronavírus, que causou um afastamento de duas semanas para Henry Cavill, protagonista da série. Ainda não temos precisão de estreia para esta temporada, mas se espera que chegue no streaming em 2023.

Informações oficiais sobre o destino de The Witcher são esperadas no TUDUM, evento da Netflix que acontecerá no dia 24 de setembro.

Mais sobre The Witcher na Netflix

A luta para salvar o Continente continua na segunda temporada de The Witcher. Agora, o Geralt de Henry Cavill aceitou o seu destino e cuidará de Ciri.

No elenco, além do astro, Freya Allan e Anya Chalotra retornam nos papéis de Ciri e Yennefer. Uma importante aparição na segunda temporada é o mentor de Geralt, Vesemir, que é interpretado por Kim Bodnia.

“Convencido da morte de Yennefer na Batalha de Sodden, Geralt de Rívia leva a Princesa Cirilla ao lugar mais seguro que conhece: Kaer Morhen, onde passou a infância. Mas, enquanto os reis, elfos, humanos e demônios lutam pela supremacia fora das muralhas do Continente, a garota enfrenta um perigo muito maior: seu próprio poder”, diz a descrição da segunda temporada.

Baseada nos livros best-sellers de fantasia, The Witcher é uma saga épica sobre família e destino. É a história de três pessoas com caminhos interligados no vasto mundo Continente, onde humanos, elfos, bruxos, gnomos e monstros lutam para sobreviver e prosperar, e onde o bem e o mal não são tão fáceis de identificar.

The Witcher conta com duas temporadas na Netflix.

Sobre o autor Redação