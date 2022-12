The Witcher: A Origem coloca o futuro da franquia da Netflix em risco

The Witcher: A Origem foi lançada na Netflix e pode ter colocado o futuro da franquia no streaming em risco. Não apenas as críticas são muito negativas, como a audiência parece estar seguindo pelo mesmo caminho.

A Netflix ansiava por criar uma grande franquia no streaming com The Witcher, com séries, animes e, possivelmente, filmes. Mas A Origem coloca tudo isso em xeque.

Continua depois da publicidade

A série foi lançada no pior momento possível, logo após o anúncio da saída de Henry Cavill, em um momento em que a fé dos fãs na série principal está abalada. Não apenas pela saída do ator principal, como pela falta de fidelidade em relação ao material de origem.

As críticas negativas não ajudam, afastando possíveis novas pessoas do seriado, enquanto poucos, de fato, recomendam a obra.

A Netflix precisava que a série desse certo para fisgar a atenção novamente do público e, também, para poder criar novos spin-offs. Mas com esse fracasso, o futuro da franquia pode ter sido selado.

Caso fracasse a terceira temporada de The Witcher e, mais importante, a quarta, que será a primeira com Liam Hemsworth como Geralt, então podemos ver um fim prematuro do seriado.

The Witcher: A Origem está disponível na Netflix

Mais sobre The Witcher: A Origem

“Mais de mil anos antes dos acontecimentos de The Witcher, sete párias do mundo dos elfos se unem em uma missão contra um poderoso império”, afirma a sinopse oficial de The Witcher: A Origem na Netflix.

Liderado por Michelle Yeoh (Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo), o elenco de The Witcher: A Origem conta também com Lenny Henry (O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder), Minnie Driver (O Fantasma da Ópera), Laurence O’Fuarain (Vikings), Mirren Mack (Sex Education) e Jacob Collins-Levy (The White Princess).

Revelamos abaixo tudo que os fãs de The Witcher: A Origem precisam saber sobre os misteriosos Monolitos; confira! (via CBR)

Você pode conferir as 2 temporadas de The Witcher e todos os episódios do spin-off The Witcher: A Origem na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.