The Witcher: A Origem é acusada de usar artes roubadas

Não bastassem as críticas negativas que The Witcher: A Origem vem enfrentando, a série agora foi acusada de usar artes roubadas.

O ilustrador e artista Shawn Coss compartilhou nas redes sociais, que The Witcher: A Origem usou uma variedade de desenhos de monstros no fundo de uma de suas cenas, aparentemente retirados de seu trabalho.

O público notou as semelhanças e está pedindo que a Netflix retifique o problema.

“Então… aparentemente a nova série de The Witcher na Netflix usou minha arte sem minha permissão”, tuitou Cross.

Uma seguidora chegou a comparar as artes de Cross com as mostradas em The Witcher: A Origem. Veja abaixo os tuites.

So apparently the new @witchernetflix series has my artwork in it….without my permission :/ pic.twitter.com/37w0xRfkvD — Shawn Coss (@ShawnCoss) December 29, 2022

“Corporate needs you to find the difference between this picture and this picture.”

Me: “it’s the same picture”@ShawnCoss @witchernetflix pic.twitter.com/oXz1mQtwHJ — Debs (@zuzoomi) December 29, 2022

