The Witcher: A Origem ganha data de estreia; saiba mais

A série spin-off de The Witcher, que tem como título The Witcher: A Origem, ganhou uma data de lançamento.

A Netflix divulgou um pôster do seriado, muito aguardado pelo público, e que trará Michelle Yeoh como uma das principais personagens.

O derivado de The Witcher ganhou uma data para chegar ao catálogo, e será lançado no dia 25 de dezembro deste ano (via CBR).

Nenhum trailer foi mostrado no evento, no entanto, a atriz Minnie Driver foi escalada para ser a narradora da série.

Veja o pôster, abaixo.

Sim, Michelle Yeoh é uma das elfas em The Witcher: A Origem! Minha nova série do mesmo universo de The Witcher estreia em dezembro. #NetflixTudum⚔️🐺 pic.twitter.com/xyVuSHtCqU — netflixbrasil (@NetflixBrasil) September 24, 2022

A história de The Witcher: A Origem

Essa derivada funciona como um prelúdio para história do Geralt de Henry Cavill. Assim, os fãs de The Witcher não devem esperar a aparição do bruxo.

“1.200 anos antes de Geralt de Rívia, o mundo dos monstros, dos homens e dos elfos se torna um só, e surge o primeiro bruxo”, diz a sinopse.

O roteirista de The Witcher, Declan de Barra, será showrunner de Blood Origin. Ele trabalha junto de Lauren S. Hissrich e Tomek Baginski como produtor executivo.

O elenco conta com Michelle Yeoh, Sophia Brown, Laurence O’Fuarain, Mirren Mack, Dylan Moran, entre outros.

The Witcher: A Origem estreia em 25 de dezembro na Netflix.

