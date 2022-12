The Witcher: A Origem revela profunda conexão entre Geralt e Ciri

Alerta de spoiler

A série The Witcher: A Origem, derivada de The Witcher da Netflix, é uma das principais estreias de dezembro no streaming. Apesar de ter sido bombardeada com avaliações negativas, o seriado revelou uma profunda conexão entre Geralt e Ciri.

“1.200 anos antes de Geralt de Rívia, o mundo dos monstros, dos homens e dos elfos se torna um só, e surge o primeiro bruxo”, diz a sinopse.

O elenco conta com Michelle Yeoh, Sophia Brown, Laurence O’Fuarain, Mirren Mack, Dylan Moran, entre outros. Além disso, Joey Battey está retornando como Jaskier.

Revelamos abaixo a conexão que Geralt e Ciri possuem no spin-off, e como isso pode ajudar para a terceira temporada de The Witcher; confira (via ComicBook).

Michelle Yeoh interpretará Scian

Éile e Fjall funcionam como Geralt e Ciri

Geralt e Ciri são os principais personagens de The Witcher, e possuem uma conexão interessante com Éile e Fjall, aliados de Scían na série derivada.

No episódio final, Éile está grávida e a filha era de Fjall. O personagem acabou passando por um caminho difícil até se tornar no protótipo de bruxo, o que custou sua vida. Isso o levaria até a Prova das Ervas.

Ithlinne dá sua profecia tocando o estômago de Éile, provocando como isso leva a Ciri e ao Sangue Antigo que ela possui. Isso se relaciona ao título original da série, que é Blood Origin, que em tradução seria origem do sangue.

Essa conexão revela que Ciri e Geralt são descendentes da mesma linhagem, o que significa que eles compartilham muito do mesmo DNA de monstro.

A Prova das Ervas continuaria a evoluir os personagens, e em algumas versões posteriores, aqueles que realizariam seriam estéreis. No entanto, não foi o caso de Fjall.

The Witcher: A Origem está disponível na Netflix.

