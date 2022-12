The Witcher: A Origem tem a pior nota da franquia

A série The Witcher: A Origem, derivada de The Witcher na Netflix, é uma das principais estreias do streaming neste mês, e já tem a pior nota da franquia.

No Rotten Tomatoes, o seriado foi bombardeado de críticas negativas, seja por parte da crítica especializada ou pelos fãs.

Continua depois da publicidade

Embora a série original possa não seguir tanto o material base, os fãs não pegaram tão pesado quanto o spin-off. A pontuação do público está com apenas 8% em mais de 1900 avaliações (via ComicBook).

Por sua vez, a crítica, que também não gostou, teve uma pontuação de 38%, em 24 avaliações de críticos. Para efeito de comparação, a primeira temporada de The Witcher dividiu a crítica, com 68% na pontuação, e a segunda temporada teve 95% de pontuação.

Veja algumas críticas, abaixo.

Michelle Yeoh em The Witcher: A Origem

Crítica detona a série The Witcher: A Origem

“Sem brilho, sem originalidade e realizado com a promessa de coisas melhores, The Witcher: A Origem é um caso medíocre. Michelle Yeoh está perdida, Lenny Henry não tem convicção e Minnie Driver faz uma ótima narração. Melhor evitar”, disse Martin Carr do We Got This Covered.

“Para citar um dos personagens, ‘isso foi feito até a morte'”, escreve Angie Han, do The Hollywood Reporter.

“Há muito pouco aqui que deve ser visto se você é fã de The Witcher, e não há nada que prenda alguém que ainda não tenha conferido o programa”, revela Kyle Fowle do TV Guide.

“Em um ano cheio de grande fantasia – A Casa do Dragão e Os Anéis de Poder entre eles – isso acaba ficando próximo do fundo”, escreve Bradley Russell da Total Film.

“The Witcher: A Origem é para a série The Witcher como um pacote de expansão para download descuidado seria para os videogames populares de The Witcher. Somente os mais completos precisam se inscrever”, disse Joshua Alston da Variety.

The Witcher: A Origem está disponível na Netflix.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.