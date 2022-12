The Witcher: A Origem tem surpreendente cena pós-créditos; veja o que acontece

Alerta de spoiler

The Witcher: A Origem já estreou na Netflix, embora muitos fãs estejam apreensivos com os rumos da série. No entanto, seguindo o método de diversos filmes, o seriado possui uma surpreendente cena pós-créditos.

“1.200 anos antes de Geralt de Rívia, o mundo dos monstros, dos homens e dos elfos se torna um só, e surge o primeiro bruxo”, diz a sinopse.

O elenco conta com Michelle Yeoh, Sophia Brown, Laurence O’Fuarain, Mirren Mack, Dylan Moran, entre outros. Além disso, Joey Battey está retornando como Jaskier.

Revelamos abaixo o que acontece na cena pós-créditos da primeira temporada de The Witcher: A Origem; confira.

O que acontece na cena?

Durante a cena pós-créditos, é possível ver algumas imagens reutilizadas de Ciri ainda na primeira temporada de The Witcher. Ela brincava com crianças nas ruas de Cintra enquanto estava vestida de menino.

No entanto, a personagem de Freya Allen está sendo observada por Avallac’h, que é interpretado por Samuel Blenkin na série.

Avallac’h viajou no tempo e no espaço para chegar ao local, e observa Ciri da mesma porta que Geralt. Ele veste o mesmo traje de uma cena anterior, e tudo isso induz que Blenkin seja Avallac’h em The Witcher.

Segundo a própria Netflix, Avallac’h é um jovem mago que reagiu rapidamente para salvar Merwyn de uma tentativa de assassinato.

Com isso, ele virou guarda-costas dela, e trabalha para ajudá-la a entender melhor os monólitos. No entanto, mesmo um mago habilidoso, ainda lhe falta o poder bruto de Balor ou o conhecimento de Zacaré.

The Witcher: A Origem está disponível na Netflix.

