The Witcher: A Origem torna 3ª temporada da série com Henry Cavill ainda melhor

A série derivada de The Witcher, The Witcher: A Origem, que foi lançada na Netflix, torna a terceira temporada do seriado com Henry Cavill ainda melhor.

“1.200 anos antes de Geralt de Rívia, o mundo dos monstros, dos homens e dos elfos se torna um só, e surge o primeiro bruxo”, diz a sinopse.

O elenco conta com Michelle Yeoh, Sophia Brown, Laurence O’Fuarain, Mirren Mack, Dylan Moran, entre outros. Além disso, Joey Battey está retornando como Jaskier.

Revelamos abaixo como The Witcher: A Origem ajuda a terceira temporada de The Witcher, com Cavill se despedindo como Geralt; confira.

Michelle Yeoh em The Witcher: A Origem

A 2ª temporada de The Witcher já ajudou seu spin-off

O final da segunda temporada de The Witcher terminou com uma grande reviravolta, mostrando como os monólitos eram portais para outras esferas. Ciri, Geralt e Yennefer conseguiram ver a Caçada Selvagem que aparecia nas visões de Ciri.

No terceiro ano, os personagens tentarão entender como os monólitos e o multiverso funcionam, além de como isso afeta sua linha temporal, após The Witcher: A Origem abordar isso.

O spin-off aprofundou no tema de monólitos e o multiverso, e foi explicado como ocorreu a Conjunção das Esferas. Além disso, prepara um terreno ainda mais tenso para a terceira temporada de The Witcher.

Mesmo que seja um pouco diferente da série original, The Witcher: A Origem acompanha o primeiro bruxo entre todos, que pode implicar momentos cruciais no universo da franuqia.

Além disso, a cena pós-créditos também levanta algumas questões a serem respondidas na próxima temporada de The Witcher, envolvendo Ciri e Avallac’h.

The Witcher: A Origem está disponível na Netflix.

