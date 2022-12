The Witcher: Criadora da série quebra silêncio após saída de Henry Cavill

A série The Witcher, da Netflix, está passando por uma reformulação em seu papel principal após a saída de Henry Cavill. A criadora do seriado abordou sobre a saída do astro, e explicou como o novo ator irá ser tão bom quanto Cavill.

Embora tenha perdido seu principal ator, que trazia grande visibilidade para a produção, The Witcher escalou Liam Hemsworth para substituí-lo.

Lauren Schmidt Hissrich, a produtora executiva e showrunner do seriado revelou que o novo astro traz uma energia para The Witcher, além de uma grande mudança (via Looper).

“Você sabe, eu direi que a mudança também é energia. A mudança também traz uma energia diferente. Então, para nós, isso é apenas parte de continuar avançando nesta franquia”, disse ela.

Muitos fãs reclamaram sobre o desligamento de Cavill da série, que pode estar ligado com a insatisfação do astro com o roteiro.

The Witcher não segue fielmente seu material original, e o ex-astro de Geralt gostaria que a produção fosse mais próxima dos livros de jogos.

Henry Cavill como Geralt em The Witcher.

Criadora não está preocupada com os fãs

A criadora da série admitiu que não está preocupada com os fãs que estão deixando de ver a série por conta da troca de atores, e está animada para o futuro da franquia.

“É interessante porque pode haver fadiga? Na verdade, acho que não. Acho que as histórias são tão vastas e também tão variadas, e acho que há tantas maneiras diferentes de entrar no mundo que poderíamos continuar fazendo isso para sempre e nunca ficaríamos sem histórias”, comentou ela.

Hissrich revelou que o intuito da equipe da série é fazer com que as pessoas se apaixonem mais pelo gênero, expandindo para todos os tipos de público.

“Houve momentos no tempo, na história, em que é um público muito restrito. Acho que todos esses diferentes pontos de acesso, se você quiser, tudo o que faz é fazer as pessoas se apaixonarem mais pelo gênero, que é o que queremos”, concluiu.

The Witcher estreia sua terceira temporada em 2023 na Netflix.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.