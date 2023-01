The Witcher: Criadora promete 3ª temporada mais fiel aos livros

A terceira temporada The Witcher é um das mais aguardadas do ano, e a criadora da série da Netflix promete que o terceiro ano será mais fiel aos livros.

“O mutante Geralt de Rivia é um caçador de monstros que luta para encontrar seu lugar num mundo onde as pessoas muitas vezes são mais perversas que as criaturas selvagens”, afirma a sinopse oficial de The Witcher na Netflix.

Continua depois da publicidade

A partir do quarto ano, Geralt será interpretado por Liam Hemsworth, de Jogos Vorazes. O elenco principal de The Witcher conta também com Anya Chalotra (Yennefer) e Freya Allen (Ciri).

Revelamos abaixo como a terceira temporada de The Witcher poderia ser mais fiel aos livros da saga; confira (via ComicBook).

Henry Cavill como Geralt em The Witcher.

Nova temporada de The Witcher será mais próxima ao material original

Desde que foi lançada, os fãs reclamam muito sobre a falta de fidelidade de The Witcher ao seu material base, como os livros, escritos por Andrzej Sapkowski.

No entanto, isso vai mudar, e a showrunner Lauren Hissrich confirmou que a terceira temporada vai adaptar parte de Tempo de Desprezo.

“O que é tão interessante é que a terceira temporada, para mim, é a coisa mais próxima que fizemos de uma adaptação individual dos livros”, disse ela.

“Obviamente, não podemos fazer todas as páginas, mas Tempo de Desprezo nos deu tantos grandes eventos de ação, pontos da trama, momentos decisivos dos personagens, grandes revelações de um grande mal. Há tanto a fazer que fomos capazes de ficar realmente, muito de perto com os livros”, concluiu.

Supostamente, o ator Henry Cavill, que deixou o papel e fará sua terceira temporada a última, não estava contente com os rumos da série. A equipe criativa não seguia os livros e jogos, e o ator estava insatisfeito com isso.

A terceira temporada de The Witcher estreia ainda neste ano na Netflix.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.