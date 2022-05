The Witcher: Duas importantes personagens são escaladas na 3ª temporada

The Witcher ganha dois reforços ao elenco da terceira temporada. A série da Netflix escalou atrizes para viver duas novas feiticeiras nos vindouros episódios.

Conforme o Redanian Intelligence, site focado no universo The Witcher, Safiyya Ingar e Rochelle Rose ingressaram no elenco do seriado.

Ingar, que já havia sido anunciada, teve o papel divulgado. Ela será Keira Metz, que também aparece em The Witcher 3, em papel mais proeminente.

Já Rose será Margarita Laux-Antille, outra feiticeira, que é amiga de Yennefer de Vengerberg, vivida por Anya Chalotra.

Vale apontar que o anúncio oficial ainda não foi feito, mas o Redanian Intelligence costuma ser bastante confiável acerca desses assuntos.

The Witcher conta com duas temporadas na Netflix. A terceira já começou a ser filmada e ainda não tem previsão de estreia.

