The Witcher escala gangue mais controversa dos livros

A 3ª temporada de The Witcher aparentemente irá adaptar momento controverso da série de livros escrita por Andrzej Sapkowski. Segundo o site Redanian Intelligence, membros da gangue dos Ratos estão sendo escalados para participar da nova etapa da série.

A gangue é conhecida por atacar ricos e distribuir seus ganhos aos pobres, mas a controvérsia está no contato deles com a princesa Ciri, interpretada na série por Freya Allan.

No arco dos livros eles capturam a personagem durante seu tempo no deserto de Korath, mas quando veem a habilidade da princesa em combate concordam em levá-la como companheira e oferecem abrigo. Porém, durante este período Ciri é atacada sexualmente por um dos membros da gangue.

A princesa é salva por outra participante dos Ratos, Mistle, que terá Christelle Elwin como interprete na série. As duas desenvolvem um relacionamento que muitos enxergam como abusivo e problemático.

Ainda não se sabe como esse arco da história será adaptado, o que será mantido e o que será alterado pela Netflix. Mas outros membros da gangue já foram escalados, Juliette Alexandra como Reef, Nicholas Karimi como Skomlik, além dos atores Andrew Lee Potts, Ash Rizi, Ben Radcliffe e Aggy K. Adamas, que interpretarão outros membros dos Ratos.

Mais sobre The Witcher na Netflix

A luta para salvar o Continente continua na segunda temporada de The Witcher. Agora, o Geralt de Henry Cavill aceitou o seu destino e cuidará de Ciri.

No elenco, além do astro, Freya Allan e Anya Chalotra retornam nos papéis de Ciri e Yennefer. Uma importante aparição na segunda temporada é o mentor de Geralt, Vesemir, que é interpretado por Kim Bodnia.

“Convencido da morte de Yennefer na Batalha de Sodden, Geralt de Rívia leva a Princesa Cirilla ao lugar mais seguro que conhece: Kaer Morhen, onde passou a infância. Mas, enquanto os reis, elfos, humanos e demônios lutam pela supremacia fora das muralhas do Continente, a garota enfrenta um perigo muito maior: seu próprio poder”, diz a descrição da segunda temporada.

Baseada nos livros best-sellers de fantasia, The Witcher é uma saga épica sobre família e destino. É a história de três pessoas com caminhos interligados no vasto mundo Continente, onde humanos, elfos, bruxos, gnomos e monstros lutam para sobreviver e prosperar, e onde o bem e o mal não são tão fáceis de identificar.

The Witcher conta com duas temporadas na Netflix.

