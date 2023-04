The Witcher: Fãs estão prontos para desistir da série após 3ª temporada

O teaser trailer da terceira temporada de The Witcher foi finalmente divulgado e os fãs estão com sentimentos mistos sobre esse novo ano. Por um lado, estão ansiosos por novos episódios, por outro, tristes com a iminente saída de Henry Cavill.

Supostamente, o ator Henry Cavill, que deixou o papel e fará sua terceira temporada a última, não estava contente com os rumos da série. A equipe criativa não seguia os livros e jogos, e o ator estava insatisfeito com isso.

Embora muitos fãs estejam, sem dúvida, empolgados com a próxima temporada, é seguro dizer que muitos ainda estão amargurados por esta ser a última temporada a apresentar Henry Cavill no papel titular.

Os fãs ficaram de coração partido e enfurecidos em novembro de 2022, quando foi anunciado que Henry Cavill deixaria o papel para ser substituído por Liam Hemsworth, e os comentários sobre este novo teaser deixam claro que o tempo não os fez se sentir melhor.

Henry Cavill como Geralt em The Witcher.

Fãs chamam 3ª temporada de última da série

“Imagine substituir o ator principal só porque ele respeita o material de origem. Henry merece melhor e a Netflix vai se arrepender da decisão de reformular ele”, escreveu um fã no YouTube (via Looper).

“Eu simplesmente não entendo por que eles não conseguiram fazer a coisa certa com Cavill e honrar sua dedicação ao material de origem?”, ecoou outro. “A Netflix realmente deixou a bola cair.”

Muitos outros fãs pareciam concordar com essa teoria (não confirmada) de que Cavill foi injustamente expulso do projeto devido a desentendimentos sobre o material de origem, e está claro que a maioria dos fãs ainda está muito chateada com a saída de Cavill – apesar de quão emocionante esta temporada possa parecer.

“Estamos aqui, mas estamos APENAS aqui pelo Henry Cavill! Quando ele anda, nós andamos!”, escreveu outro fã no YouTube.

“Torcendo para eles darem à temporada final um final decente!”, brincou outro. Muitos outros usuários repetiram essa piada sobre a 3ª temporada ser a “temporada final” da série, deixando perfeitamente claro que eles não têm intenção de assistir The Witcher quando Cavill sair da série.

A primeira parte da terceira temporada de The Witcher chega em 29 de junho na Netflix. Já a segunda chega em 27 de julho.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.