The Witcher: Foto da 3ª temporada traz momento crucial de Geralt

Uma foto da terceira temporada de The Witcher traz um momento crucial de Geralt.

A terceira temporada da série ainda está sendo filmada pela Netflix, mas uma imagem do set provoca uma grande batalha entre o protagonista vivido por Henry Cavill.

O site Redanian Intelligence informou que a produção gravou a luta entre Geralt e Vilgefortz de Roggeveen, interpretado por Mahesh Jadu.

A batalha faz parte do romance escrito por Andrzej Sapkowski, Tempo do Desprezo, e é crucial para o andamento da história.

No livro, Vilgefortz tenta persuadir Geralt a se juntar ao seu lado no conflito entre as forças de Nilfgaard e os Reinos do Norte, após causarem uma ruptura dentro da Irmandade dos Feiticeiros.

A antiga organização se dissolveu completamente logo após o encontro de Vilgefortz e Geralt no que é conhecido como Golpe de Thanedd.

Veja a foto, abaixo.

Another BTS photo of the Geralt-Vilgefortz fight in #TheWitcher season 3 filmed at Three Cliffs Bay yesterday pic.twitter.com/YQURdSG8SL — Redanian Intelligence: The Witcher (@RedanianIntel) June 28, 2022

Mais sobre The Witcher na Netflix

A luta para salvar o Continente continua na segunda temporada de The Witcher. Agora, o Geralt de Henry Cavill aceitou o seu destino e cuidará de Ciri.

No elenco, além do astro, Freya Allan e Anya Chalotra retornam nos papéis de Ciri e Yennefer. Uma importante aparição na segunda temporada é o mentor de Geralt, Vesemir, que é interpretado por Kim Bodnia.

“Convencido da morte de Yennefer na Batalha de Sodden, Geralt de Rívia leva a Princesa Cirilla ao lugar mais seguro que conhece: Kaer Morhen, onde passou a infância. Mas, enquanto os reis, elfos, humanos e demônios lutam pela supremacia fora das muralhas do Continente, a garota enfrenta um perigo muito maior: seu próprio poder”, diz a descrição da segunda temporada.

Baseada nos livros best-sellers de fantasia, The Witcher é uma saga épica sobre família e destino. É a história de três pessoas com caminhos interligados no vasto mundo Continente, onde humanos, elfos, bruxos, gnomos e monstros lutam para sobreviver e prosperar, e onde o bem e o mal não são tão fáceis de identificar.

The Witcher conta com duas temporadas na Netflix.

