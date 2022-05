The Witcher: Fotos do set da 3ª temporada revelam locação dos livros

Ansiosos para a terceira temporada de The Witcher?

Sabemos que os novos episódios da série de sucesso da Netflix começaram a ser filmados no início deste ano, mas detalhes do projeto permanecem em segredo. No entanto, a sua ambientação parece ter sido descoberta.

O portal Redanian Intelligence, especializado no universo de The Witcher, relatou recentemente que as filmagens da nova temporada estão acontecendo em uma estrutura que lembra muito as ruínas de Shaerrawedd, que aparece como cenário dos livros O Sangue dos Elfos, de Andrzej Sapkowski.

Confira a imagem logo abaixo:

Season 3 of #TheWitcher Films at Mysterious Elven Ruinshttps://t.co/GNskzwXgUb — Redanian Intelligence: The Witcher (@RedanianIntel) May 19, 2022

“Podemos ver as próprias ruínas, bem como uma estátua solitária no meio. Acreditamos que uma boa parte das filmagens recentes foi feita aqui para um dos dois primeiros episódios”, diz o site.

“Nos livros, Shaerrawedd é um antigo palácio élfico destruído pelos elfos para impedir os humanos de construir em suas fundações. Geralt e Ciri passam por Shaerrawedd no Sangue dos Elfos. Como essa parte da história não foi incluída na 2ª temporada, achamos que pode ser apresentada na 3ª temporada de alguma forma.”, continuam.

No entanto, a Netflix não divulgou nenhum detalhe oficial que confirme a teoria.

Ainda não há previsão de estreia para a terceira temporada de The Witcher.

Sobre o autor Karol M. Graduada em Letras: Português e Inglês, sou viciada em dramas coreanos, k-pop, animes, livros e Harry Potter, com espaço ainda para filmes de animação e romances clichês. Escrevo sobre tudo o que amo desde que me conheço por gente.