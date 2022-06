The Witcher: Geralt e Jaskier aparecem juntos em vídeo do set da 3ª temporada

A terceira temporada de The Witcher segue em produção na Netflix. Agora, um vídeo dos bastidores do seriado com Henry Cavill foi divulgado.

O curto vídeo foi compartilhado pelo diretor Gandja Monteiro e vemos principalmente os equipamentos de filmagem, mas ao fundo podemos ver Geralt e Jaskier.

Aos sete segundos do clipe, podemos ver os personagens familiares, sendo Jaskier o mais fácil de identificar, tendo em vista a roupa característica dele.

O vídeo já não está no stories do Instagram do diretor, mas foi compartilhado no Twitter por fãs.

Veja abaixo.

🆕️ || Day 18 of the filming of episodes 3 and 4 of #TheWitcher S3 via Gandja Monteiro (director) pic.twitter.com/0xvBZHvuok — 𝐀𝐧𝐝𝐲 ⚔ (@thewitcher_army) June 10, 2022

Mais sobre The Witcher na Netflix

A luta para salvar o Continente continua na segunda temporada de The Witcher. Agora, o Geralt de Henry Cavill aceitou o seu destino e cuidará de Ciri.

No elenco, além do astro, Freya Allan e Anya Chalotra retornam nos papéis de Ciri e Yennefer. Uma importante aparição na segunda temporada é o mentor de Geralt, Vesemir, que é interpretado por Kim Bodnia.

“Convencido da morte de Yennefer na Batalha de Sodden, Geralt de Rívia leva a Princesa Cirilla ao lugar mais seguro que conhece: Kaer Morhen, onde passou a infância. Mas, enquanto os reis, elfos, humanos e demônios lutam pela supremacia fora das muralhas do Continente, a garota enfrenta um perigo muito maior: seu próprio poder”, diz a descrição da segunda temporada.

Baseada nos livros best-sellers de fantasia, The Witcher é uma saga épica sobre família e destino. É a história de três pessoas com caminhos interligados no vasto mundo Continente, onde humanos, elfos, bruxos, gnomos e monstros lutam para sobreviver e prosperar, e onde o bem e o mal não são tão fáceis de identificar.

The Witcher conta com duas temporadas na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.