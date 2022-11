The Witcher: Henry Cavill confirma retorno da melhor coisa da 1ª temporada

A saída de Henry Cavill em The Witcher, a famosa série da Netflix, deixou muitos fãs desolados. Mas ainda veremos o ator em mais uma temporada e parece que ela trará um dos melhores elementos do primeiro ano de volta.

Graças aos livros de The Witcher e aos jogos da CD Projekt Red, o público tinha uma certa expectativa em relação às cenas de luta da série da Netflix – e a primeira temporada mais que entrega ótimas coreografias.

Mais especificamente, as lutas centradas em Geralt na primeira temporada de The Witcher, particularmente as de Blaviken e da sala do trono, foram um destaque do show.

Nenhuma das cenas de luta da segunda temporada conseguiu ser tão notável quanto essas duas, mas agora Henry Cavill confirmou (via Happy Sad Confused) que Wolfgang Stegemann, que foi o coordenador de dublês da luta de Blaviken e já havia trabalhado com Cavill em Missão Impossível: Efeito Fallout, está voltando para a terceira temporada de The Witcher.

Ele não trabalhou na segunda temporada. Isso sugere que a terceira temporada do seriado representará um retorno bem-vindo à forma.

Anya Chalotra, Henry Cavill e Freya Allan em The Witcher

Segunda temporada de The Witcher decepcionou

Um dos elementos que diferenciaram a primeira temporada de The Witcher de outros universos populares de alta fantasia, como Game of Thrones, foi como combinou personagens cativantes com sequências de luta intensas e criativas em quase todos os episódios.

Dada a natureza episódica de O Último Desejo, o livro que serviu como principal fonte de inspiração para a primeira temporada de The Witcher, era esperado que a série apresentasse pelo menos uma grande cena de luta em cada episódio.

Embora nem todas as sequências de luta de Geralt na primeira temporada tenham sido tão boas quanto as de Blaviken e Striga, a primeira temporada deixou uma forte impressão e aumentou as expectativas para o que a segunda temporada de The Witcher poderia oferecer.

No entanto, embora a segunda temporada de The Witcher devesse ter apostas mais altas do que na temporada anterior, as cenas de luta não corresponderam ao que a primeira havia apresentado.

Muitas cenas envolveram criaturas em computação gráfica, o que por si só reduz as possibilidades de coreografia e acaba dependendo de quão bons serão os efeitos visuais.

Por exemplo, Geralt e os outros Witchers lutando contra Leshy no início da segunda temporada nunca teria o mesmo impacto que Geralt lutando contra vários oponentes humanos em uma sequência prática.

Enquanto a 3ª temporada de The Witcher não estreia, você pode conferir todos os episódios da série na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.