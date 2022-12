The Witcher: Jaskier terá interesses amorosos na 3ª temporada

A série The Witcher, estrelada por Henry Cavill, é um dos grandes sucessos da Netflix. Já renovada para a terceira temporada, Joey Batey, ator de Jaskier, disse que o personagem terá interesses amorosos na nova temporada.

Com a saída de Cavill do papel e Liam Hemsworth assumindo, The Witcher passará por uma reformulação a partir da quarta temporada.

Durante uma recente entrevista, Batey foi perguntado sobre o que o público pode esperar da terceira temporada da série (via ScreenRant).

O ator ainda comentou que os roteiros da terceira temporada foram os melhores que ele leu, e que Jaskier terá mais de um interesse amoroso.

“Para mim, quando li os roteiros pela primeira vez, eles foram os melhores roteiros que já fizemos até agora. Há algumas coisas nos livros que eu acho que os fãs vão gostar muito, muito”, disse ele. “E alguns momentos-chave realmente adoráveis ​​que são muito épicos. Jaskier também tem um pouco de interesse amoroso – talvez mais de um.”

3ª temporada vai ser fiel ao material original

Após muitos fã reclamarem sobre a série não ser fiel ao material original da saga, a showrunner Lauren Schmidt Hissrich prometeu que a terceira temporada vai explorar mais os livros.

O grande problema da série é justamente não estar atrelado aos livros e jogos da franquia, mas Hissrich defende seu projeto, e diz que seguirá as obras de Andrzej Sapkowski.

“O que eu quero dizer é: eu ouvi os fãs. E terceira temporada mostra muito essa mudança de volta aos livros, seguindo as incríveis jornadas dos personagens de Sapkowski em nossos principais”, disse ela.

Hissrich ainda revela que a terceira temporada promete responder questões das duas primeiras temporadas, para ter uma história mais coesa.

“Estou super empolgada para que as pessoas vejam e se sintam ouvidas. Também respondemos a muitas perguntas das duas primeiras temporadas”, acrescentou. “A jornada de Cahir, a introdução dos Scoia’tael e como nossa família se reúne novamente Também acho que a temporada acalmará muitas das especulações que estão acontecendo.”

The Witcher estreia sua terceira temporada em 2023 na Netflix.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.