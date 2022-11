The Witcher: Motivo da saída de Henry Cavill é revelado

A saída de Henry Cavill na série The Witcher é um dos assuntos que está repercutindo nas redes sociais, e que pegou todos os fãs de surpresa com o anúncio do astro.

Cavill interpretava Geralt de Rivia, o personagem principal do seriado da Netflix, que adapta os jogos da CD Projekt Red e os livros escritos por Andrzej Sapkowski.

O ator já se declarou um fã assumido de The Witcher, tendo jogado os games e lido os livros, e contribuiu para a representação de Geralt na série.

No entanto, ele teve de deixar a produção e não irá estrelar a quarta temporada, sendo substituído por Liam Hemsworth. Agora, o verdadeiro motivo sobre sua saída foi finalmente revelado.

Henry Cavill como Geralt em The Witcher.

Agenda lotada e produção exigente

Um novo relatório do Deadline revelou algumas coisas sobre por que Cavill está deixando a série de grande sucesso da Netflix (via ScreenRant).

Segundo o site, Cavill possui uma agenda lotada, e sentiu que a produção da série era muito exigente, visto que conta com diversas batalhas.

Algumas fontes também informaram que o ator assinou um contrato de curto prazo apenas para encerrar sua participação na série.

Por sua vez, o site Reddanian Intelligence oferece uma outra visão. Cavill também estaria insatisfeito com o rumo que The Witcher estava tomando.

O ator, como mencionado anteriormente, leu os livros e jogou os jogos, e parece saber bastante sobre o rico universo de The Witcher,

No entanto, a série não consegue ser fiel ao material base, com os roteiristas mudando diversas coisas ao longo das duas temporadas.

Em algumas entrevistas, Cavill demonstrou querer adaptar com mais fidelidades os romances de Sapkowski. Sua saída também pode se dar por conta de diferenças criativas ao longo da produção.

Além disso, há ainda o contrato com a Warner Bros. Discovery, que pode ter sido um grande empecilho para o ator continuar no papel.

Depois de longos anos, Cavill retornou ao papel de Superman, com o ator tendo confirmado que mais projetos do super-herói estão por vir.

A DC está desenvolvendo uma sequência para O Homem de Aço, o que pode ter inflamado ainda mais a vontade de Cavill de permanecer no papel do Escoteiro.

Visto que ele possui uma agenda lotada em projetos como Enola Holmes 2 ou Argylle, o ator agora parece focar de vez no papel do Superman.

O astro ainda vai estrelar o filme The Ministry of Ungentlemanly Warfare, junto de Eiza González, com Guy Ritchie sendo o diretor.

Enquanto a 3ª temporada de The Witcher não estreia, você pode conferir todos os episódios da série na Netflix.

