The Witcher: Netflix escala intérprete do Professor

The Witcher escolheu o intérprete do Professor, um dos vilões dos livros da saga. Segundo uma reportagem do Redanian Intelligence, o assassino também conhecido por Ralf Blunden será interpretado por Sunny Patel (Vox Machina, Warhammer 40K) na 3ª temporada de The Witcher.

O ator está programado para aparecer em um dos primeiros episódios da próxima temporada.

Continua depois da publicidade

Em Tempo do Desprezo, de Andrzej Sapkowski, o Professor e seus colegas cruéis estão na cola de Yennefer e Ciri.

Enquanto a 3ª temporada permanece inédita, o 4º ano de The Witcher foi anunciado em outubro do ano passado, junto com a notícia de que Henry Cavill sairia da série e Liam Hemsworth assumiria seu papel como Geralt na 4ª temporada.

No final de 2022, The Witcher teve uma série derivada lançada, The Witcher: A Origem. O 3º ano da série segue sem previsão de estreia, mas o lançamento vai ocorrer ainda em 2023.

3º ano será mais fiel aos livros

A terceira temporada The Witcher é um das mais aguardadas do ano, e a criadora da série da Netflix promete que o terceiro ano será mais fiel aos livros.

Desde que foi lançada, os fãs reclamam muito sobre a falta de fidelidade de The Witcher ao seu material base, como os livros, escritos por Andrzej Sapkowski.

No entanto, isso vai mudar, e a showrunner Lauren Hissrich confirmou que a terceira temporada vai adaptar parte de Tempo de Desprezo.

“O que é tão interessante é que a terceira temporada, para mim, é a coisa mais próxima que fizemos de uma adaptação individual dos livros”, disse ela.

“Obviamente, não podemos fazer todas as páginas, mas Tempo de Desprezo nos deu tantos grandes eventos de ação, pontos da trama, momentos decisivos dos personagens, grandes revelações de um grande mal. Há tanto a fazer que fomos capazes de ficar realmente, muito de perto com os livros”, concluiu.

Supostamente, o ator Henry Cavill, que deixou o papel e fará sua terceira temporada a última, não estava contente com os rumos da série. A equipe criativa não seguia os livros e jogos, e o ator estava insatisfeito com isso.

A terceira temporada de The Witcher estreia ainda neste ano na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.