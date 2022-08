The Witcher: Netflix lança várias novidades da série na plataforma; veja

A Netflix lançou diversas novidades de The Witcher na plataforma de streaming, permitindo que os fãs mergulhem mais no universo da série com Henry Cavill.

The Witcher: Lenda do Lobo está comemorando seu primeiro aniversário esta semana após o lançamento do filme em 23 de agosto de 2021, e para aqueles que viram ou estão prontos para assistir novamente um ano depois, você tem uma enciclopédia de monstros e outras feras esperando agora para ajudar a guiá-lo através do filme.

O bestiário do anime conta com 11 minutos de duração e aborda os monstros vistos na série.

“Mergulhe nas origens mitológicas sombrias dos muitos monstros – manticoras, espectros, lobisomens e muito mais – que aparecem em The Witcher: Lenda do Lobo’”, disse a Netflix sobre este novo especial (via ComicBook).

Também estão disponíveis os bestiários da primeira temporada da série principal, da segunda, making of, resumo das temporadas e mais.

The Witcher: Nightmare of the Wolf premiered one year ago today! 🎉 To celebrate, we’ve added some surprises to The Witcher’s official Netflix page, including this stunning new artwork https://t.co/RxaZZW8gEe … pic.twitter.com/RoF2sJeftP — The Witcher (@witchernetflix) August 23, 2022

Mais sobre The Witcher na Netflix

A luta para salvar o Continente continua na segunda temporada de The Witcher. Agora, o Geralt de Henry Cavill aceitou o seu destino e cuidará de Ciri.

No elenco, além do astro, Freya Allan e Anya Chalotra retornam nos papéis de Ciri e Yennefer. Uma importante aparição na segunda temporada é o mentor de Geralt, Vesemir, que é interpretado por Kim Bodnia.

“Convencido da morte de Yennefer na Batalha de Sodden, Geralt de Rívia leva a Princesa Cirilla ao lugar mais seguro que conhece: Kaer Morhen, onde passou a infância. Mas, enquanto os reis, elfos, humanos e demônios lutam pela supremacia fora das muralhas do Continente, a garota enfrenta um perigo muito maior: seu próprio poder”, diz a descrição da segunda temporada.

Baseada nos livros best-sellers de fantasia, The Witcher é uma saga épica sobre família e destino. É a história de três pessoas com caminhos interligados no vasto mundo Continente, onde humanos, elfos, bruxos, gnomos e monstros lutam para sobreviver e prosperar, e onde o bem e o mal não são tão fáceis de identificar.

The Witcher conta com duas temporadas na Netflix.

