The Witcher pode ganhar série focada nos Ratos

Após The Witcher: Blood Origin, a Netflix está desenvolvendo outra série derivada de The Witcher e o tema pode ter sido revelado.

Segundo reportagem do Redanian Intelligence, a nova atração pode ser focada no grupo de bandidos conhecido como Ratos. De acordo com a sinopse, “seis ladrões adolescentes devem confiar em suas habilidades criminosas enquanto planejam o maior assalto de suas carreiras contra a rede criminosa mais perigosa do reino”.

Continua depois da publicidade

Um dos arcos mais polêmicos dos livros de The Witcher é a história da gangue com Ciri, e como só há a presença de seis membros no novo spinf-off, supõe que a série deve se passar antes do encontro dos Ratos com Ciri, que deve acontecer na 3ª temporada de The Witcher.

Não foram divulgados mais detalhes sobre a nova série, que ainda não foi oficializada pela Netflix.

Blood Origin, a série prelúdio de The Witcher, conta a história da Conjunção das Esferas e o colapso do império élfico. Lançado no final de 2022, o seriado foi criticado por seu roteiro e atuação de seus atores, com exceção da atriz Francesca Mills, aclamada por sua personagem Meldof.

A criadora de The Witcher prometeu que a próxima temporada será mais fiel aos livros.

Henry Cavill como Geralt em The Witcher.

The Witcher pode acabar na 5ª temporada

The Witcher pode ser encerrada na 5ª temporada. Segundo uma reportagem do Redanian Intelligence, a 4ª temporada já está sendo desenvolvida com o 5º ano sendo planejado para ser o último da série.

Ainda de acordo com a publicação, as temporadas finais de atrações da Netflix costumam ser filmadas consecutivamente e, portanto, este seria o plano para as temporadas 4 e 5. Essa informação, no entanto, nunca chegou a ser confirmada pela Netflix.

Enquanto a 3ª temporada permanece inédita, o 4º ano de The Witcher foi anunciado em outubro do ano passado, junto com a notícia de que Henry Cavill sairia da série e Liam Hemsworth assumiria seu papel como Geralt na 4ª temporada.

O 3º ano da série segue sem previsão de estreia, mas o lançamento vai ocorrer ainda em 2023.

Sobre o autor Diego Almeida Fundador do site, gosto de escrever, sou amante ávido por cinema, mas também adoro acompanhar uma boa série de TV.