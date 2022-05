The Witcher quase teve momento infame de Game of Thrones

Um dos momentos mais infames de Game of Thrones aconteceu na oitava temporada da série. Não falo do terrível desfecho do seriado da HBO e sim do deslize envolvendo um copo de Starbucks. The Witcher quase passou por algo parecido.

A gafe na série da HBO ocorreu no quarto episódio do oitavo ano, durante a comemoração após a batalha de Winterfell. Em cima da mesa do castelo, em uma das cenas, podemos ver um copo de Starbuck, próximo a Emilia Clarke, que interpretou Daenerys Targaryen.

A cena acabou sendo editada, mas não antes da internet criar inúmeros memes. Inicialmente, Sophie Turner, a Sansa Stark, culpou Emilia Clarke pela gafe.

Depois disso, Clarke disse ter sido obra de Conleth Hill, o lorde Varys. Por fim, ela disse que Dan Weiss, um dos criadores de Game of Thrones, foi quem deixou o copo lá.

Em todo caso, o mistério permanece, mas The Witcher, na Netflix, quase cometeu um erro parecido.

The Witcher quase teve grande gafe

Naturalmente, por se tratar de uma série de fantasia medieval, The Witcher não pode mostrar certos elementos contemporâneos, incluindo carros. Mas um quase apareceu no seriado da Netflix.

A showrunner Lauren S. Hissrich conversou com o GamesRadar e revelou como uma grande gafe foi evitada na série da Netflix.

“Eu estava junto do pessoal de efeitos visuais há algumas semanas e alguém percebeu algo estranho, enquanto olhávamos para outra coisa. ‘Aquilo é um farol de carro?’, alguém disse e pensei, ‘sim, é o farol de um carro’. Não há muitos carros em The Witcher”, disse a showrunner.

A roteirista disse que esses erros acabam sendo percebidos antes da série ir ao ar, visto que muitos assistem antes da estreia. No caso de The Witcher, na edição removeram o farol do carro.

The Witcher tem duas temporadas na Netflix, com uma terceira já em desenvolvimento.

