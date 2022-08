The Witcher: Querida personagem pode não retornar na 3ª temporada

The Witcher introduziu muitos queridos personagens ao longo de suas duas temporadas, mas uma delas pode não dar as caras no terceiro ano da série, que já está em produção.

Com tantos novos personagens na série da Netflix, há mais chances de os espectadores ficarem desapontados quando a terceira temporada estrear. O seriado já deixou os fãs furiosos com o arco do personagem Eskel, que foi morto logo após ser apresentado.

Um personagem popular nos livros, Eskel só aparece na segunda temporada para ser um adversário de Geralt antes de se transformar em um Leshen – o formidável monstro em forma de árvore. E com rumores de que a terceira temporada trará ainda mais personagens, podemos ver ainda mais baixas.

Embora tenha aparecido apenas em dois episódios, a antiga instrutora de Geralt, a Alta Sacerdotisa Nenneke (Adjoa Andoh) chamou atenção.

Geralt a procura para ajudar Ciri a controlar seus poderes. Nenneke dispensa excelente sabedoria e empatia para Ciri. Mas de acordo com a atriz que a interpreta, não está claro se Nenneke irá ressurgir novamente.

“Eu não sei”, Andoh admitiu ao Radio Times . “Vamos ver. Os livros são tão grandes. E eles seguiram tantos caminhos diferentes nas histórias. Nenneke está muito nos livros. Mas depende do que eles querem fazer”.

Henry Cavill pode insistir pela permanência da personagem

Andoh confirma que o cânone dos livros e série de The Witcher diferem muito, o que pode afetar o potencial do futuro de Nenneke. Mas alguém pode lutar pela permanência dela no seriado.

Henry Cavill é conhecido por lutar para manter os elementos dos livros intactos em The Witcher. O ator está bem ciente do material de origem, e Nenneke faria parte da família Witcher se ele quisesse.

Cavill disse a Felicia Day durante The Witcher: Unlocked (via Looper), que Nenneke é uma grande parte da dinâmica e espera que ela seja incluída na temporada seguinte.

Mas mesmo que Nenneke seja infelizmente desconsiderada em The Witcher, Andoh não será deixada de lado pela Netflix, visto que ela também está em Bridgerton.

The Witcher está disponível na Netflix.

