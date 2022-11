The Witcher: Substituto de Henry Cavill se torna Geralt em imagem; veja

A saída de Henry Cavill em The Witcher, a famosa série da Netflix, pegou muitos fãs de surpresa. No entanto, o streaming já reformulou o papel.

O ator Liam Hemsworth foi escalado para viver Geralt a partir da quarta temporada. Mas, nem todos parecem terem gostado, e alguns fãs chegaram a fazer uma petição para o retorno de Cavill.

Entretanto, o pedido não foi atendido pela Netflix, e Hemsworth continua no papel. O ator fará sua estreia como Geralt dentro de poucos anos.

Enquanto não vive o personagem, um artista digital no Instagram, divulgou uma arte mostrando o astro no papel de Geralt de Rivia. O pôster do fã destaca o novo visual do bruxo, que está com barba, assim como nos jogos (via ScreenRant).

Veja a arte, abaixo.

Por que Henry Cavill deixou o papel?

Muito se especula sobre a saída do ator, mas é dito que ele teve de deixar a série por conta de sua agenda lotada e a produção ser muito exigente.

Porém, os rumores acerca de Cavill estar insatisfeito com a equipe criativa ganharam muita força, e isso parece ter sido o principal motivo.

Cavill é um grande fã dos livros e jogos de The Witcher, e queria que a série pudesse ser mais fiel ao material original.

Ele mesmo chegou a ajudar no desenvolvimento do personagem no seriado, fazendo com que a personalidade de Geralt fosse parecida com a dos jogos.

No entanto, os roteiristas não quiseram seguir o material que tinham em mãos, e Cavill demonstrou uma grande insatisfação.

O astro ainda retornou como Superman na DC, e revelou que novos projetos do super-herói no cinema podem ser anunciados em breve.

Com uma agenda lotada e insatisfação, se foi por água abaixo o comprometimento do ator com sete temporadas. Por sua vez, Liam Hemsworth deve estrelar mais quatro temporadas, conforme planeja a Netflix.

Parte do público está com uma boa expectativa de ver Hemsworth como Geralt. Por sua vez, outra parte está apreensiva, já que Cavill se entregou ao papel.

Como Cavill virou o rosto de The Witcher, os fãs devem demorar a desvincular o ator do papel, até que Hemsworth entregue uma atuação ainda melhor.

A estrela da DC elogiou Hemsworth, e disse que gostaria de ver o ator explorando ainda mais Geralt na série da Netflix.

Enquanto a 3ª temporada de The Witcher não estreia, você pode conferir todos os episódios da série na Netflix.

