The Witcher tem péssima notícia sobre a 3ª temporada

A 3ª temporada de The Witcher é, definitivamente, um dos lançamentos mais aguardados da Netflix. Por isso, inúmeros assinantes querem saber: quando estreiam os novos episódios? Recentemente, a plataforma jogou um verdadeiro balde de água fria nas expectativas dos fãs.

“O mutante Geralt de Rivia é um caçador de monstros que luta para encontrar seu lugar num mundo onde as pessoas muitas vezes são mais perversas que as criaturas selvagens”, afirma a sinopse oficial de The Witcher.

Continua depois da publicidade

Atualmente, The Witcher se prepara para o lançamento de sua 3ª temporada na Netflix. Junto com Henry Cavill, o elenco da série é liderado por Anya Chalotra (Yennefer) e Freya Allan (Ciri).

Revelamos abaixo tudo que você precisa saber sobre as atualizações da 3ª temporada de The Witcher na Netflix; confira.

Infelizmente, 3ª temporada de The Witcher não estreia em outubro

Para muitos fãs de The Witcher, a 3ª temporada seria lançada em outubro. Infelizmente, não é esse o caso.

A Netflix já divulgou sua lista de estreias para outubro, e a 3ª temporada de The Witcher não está incluída.

Ou seja: os fãs ainda terão que esperar mais alguns meses para a estreia dos episódios inéditos.

A plataforma, por outro lado, ofereceu um “luz no fim do túnel” para os fãs de The Witcher.

Durante o evento TUDUM, a Netflix confirmou o lançamento da 3ª temporada de The Witcher para 2023. Além disso, o streaming afirmou que os novos episódios estreiam “no verão”.

No Hemisfério Norte, o próximo verão acontece entre 21 de dezembro de 2022 e 20 de março de 2023.

Logo, os próximos episódios de The Witcher estreiam na Netflix entre o início de janeiro e o final de março de 2023.

Finalmente, a plataforma divulgou a data de estreia do spin-off The Witcher: A Origem. O prólogo chega ao catálogo do streaming em 25 de dezembro – no dia do Natal.

“Mais de mil anos antes do mundo de The Witcher, sete párias do mundo dos elfos se unem numa missão sangrenta contra um poder imbatível”, afirma a sinopse oficial de A Origem na Netflix.

O elenco de The Witcher: A Origem é liderado por Michelle Yeoh – de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo e Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis.

Também integram o elenco da série atores como Minnie Driver (O Fantasma da Ópera) Sophia Brown (Marcella), Laurence O’Fuarain (Game of Thrones), Lenny Henry (O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder), Mirren Mack (Sex Education), Dylan Moran (Todo Mundo Quase Morto), Jacob Collins-Levy (The White Princess) e Francesca Mills (Harlots).

A 3ª temporada de The Witcher estreia na Netflix em 2023. A Origem chega à plataforma em 25 de dezembro de 2022.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.