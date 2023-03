Three Pines é cancelada após 1ª temporada

O Prime Video cancelou a série Three Pines após 1 temporada, que teve 8 episódios, informou a Variety. No Brasil, a atração é exibida pela HBO Max.

A showrunner Emilia di Giorlamo, que deixou Three Pines no final da 1ª temporada para trabalhar em outro projeto, comentou sobre o fim da série no Instagram:

“Obrigada por todas as mensagens emocionantes sobre Three Pines. Sei que há muita decepção com o fato de o programa não voltar e estou triste pelo maravilhoso elenco, equipe e fãs”, escreveu ela.

Estrelada por Alfred Molina, Three Pines é uma adaptação da coleção de novelas da canadiana Louise Penny. A 1ª temporada abrangeu quatro mistérios de assassinato inspirados nos livros, com dois episódios dedicados a cada caso.

A série terminou em um gancho, mostrando a vida de Gamache (Molina) em risco enquanto sua equipe corria para encontrá-lo. Durante sua execução, a série foi elogiada por sua forte representação de personagens e questões indígenas.

Completam o elenco: Rossif Sutherland como Sgt. Jean-Guy Beauvoir, Elle-Máijá Tailfeathers como Sgt. Isabelle Lacoste e Sarah Booth como a agente Yvette Nichol.

