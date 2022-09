Tim Burton explica porquê decidiu trabalhar em Wandinha da Netflix

O aclamado diretor Tim Burton revela motivo de ter escolhido trabalhar em Wandinha, série derivada da Família Addams na Netflix.

Burton é diretor e produtor executivo da série, que vai retratar Wandinha Addams em sua adolescência frequentando a peculiar Escola Nunca Mais. Jenna Ortega protagonizará a série, e um elenco totalmente novo interpretará o restante da famosa família da personagem.

Continua depois da publicidade

Em uma entrevista com a Empire, Tim Burton explicou que o roteiro da série falou diretamente com a forma que o diretor se sentia quando estava na escola como um adolescente. Veja o que ele disse:

“Quando eu li este roteiro, ele falou comigo sobre a forma que me sentia sobre a escola, como você se sente sobre seus pais, como você se sente como uma pessoa. Deu uma realidade diferente à Família Addams. Foi uma combinação interessante.”

Burton falou mais sobre sua adolescência e como ela se encaixou com a série: “Em 1976, eu fui em um baile do Ensino Médio. Foi o ano em que Carrie, A Estranha estreou. Eu me sentia como uma Carrie homem no meu baile. Eu senti aquele sentimento de ter que estar ali e não ser parte daquilo. Eles não te deixam, esses sentimentos, por mais que você queira que eles vão embora. Você sabe, Wandinha e eu temos a mesma visão de mundo.”

Série com direção e produção de Tim Burton

“Baseado no personagem originalmente criado por Charles Addams, “Wednesday” é uma série de TV para jovens adultos descrita como um mistério investigativo e sobrenatural que mostra os anos de Wednesday Addams como estudante na Nevermore Academy”, diz a sinopse.

“Ela tenta dominar sua habilidade psíquica emergente, frustrar uma monstruosa matança que aterrorizou a cidade local e resolver o mistério sobrenatural que envolveu seus pais há 25 anos – tudo isso enquanto navega em seus novos e muito complicados relacionamentos em Nevermore”, conclui a descrição.

A atriz Jenna Ortega foi escalada para interpretar Wandinha Addams. Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán e Isaac Ordonez completam o elenco.

Wandinha estreia no dia 23 de novembro na Netflix.

Sobre o autor Gabriel Soldeira