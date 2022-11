Titãs: 4ª temporada acaba de matar lendário vilão da DC

Alerta de spoiler

A série da DC pela HBO Max, Titãs, é uma das mais famosas do streaming e da própria editora. No entanto, apesar disso, ela não repete o sucesso na crítica e com os fãs, que não gostam da abordagem com a equipe.

Com a quarta temporada em andamento e a plataforma tendo lançado dois episódios apenas nos Estados Unidos, o quarto ano já começou de uma forma chocante. Um dos lendários vilões da DC acabou sendo morto de uma forma bizarra.

Continua depois da publicidade

“Depois de salvar Gotham, os Titãs pegam a estrada para voltar para São Francisco. Mas depois de uma parada em Metropolis, eles se encontram na mira de um culto sobrenatural com poderes diferentes qualquer coisa que eles enfrentaram antes”, afirma a sinopse da quarta temporada.

O elenco de Titãs conta com Brenton Thwaites no papel de Asa Noturna, Teagan Croft como Ravena, Jay Lycurgo como Tim Drake, Anna Diop interpretando Estelar, Ryan Potter como Mutano e Joshua Orpin como Superboy.

Lex Luthor morre de forma bizarra

Após salvarem Gotham, os Titãs estão rumando para casa, reunindo os membros da equipe todos em um trailer, numa viagem estilo família.

Porém, eles são obrigados a parar após Superboy começar a escutar alguém em seu ouvido. Esse alguém era Lex Luthor, vilão do Superman.

De Metropolis, Luthor convidava Superboy para visitá-lo, e falava em uma sequência que apenas ele e outros kriptonianos pudessem escutar.

Quando Superboy está com Luthor, o vilão revela que possui uma doença, tendo sido envenenado pela kriptonita que carregou consigo por anos.

Pedindo para Superboy ficar com ele, visto que o herói tem metade de seu DNA e uma conexão, Luthor cai no chão, começando a tossir sangue.

Após isso, uma cobra sai de sua boca, e Superboy a puxa e a incinera, mas Luthor já estava morto. Os seguranças chegam na hora, e concluem que o herói assassinou Lex.

O criador da série, Greg Walker, em entrevista ao ScreenRant, abordou sobre a possibilidade de Lex retornar dos mortos em algum momento da quarta temporada.

Ele destacou que é difícil, mas não impossível, pois nem todos os personagens estão realmente mortos na série de heróis.

“Como você sabe, jogamos rápido e solto com a morte em Titãs. Então, ninguém está realmente morto. Como eu gosto de brincar, exceto talvez Hank Hall, a menos que possamos raspar um pouco de seu DNA da parede… Acho que vai ser difícil trazê-lo de volta. Mas fora isso, sim, fique atento”, disse ele.

Há algumas maneiras de Luthor retornar, seja na quarta temporada, ou caso haja um quinto ano, se a HBO Max decidir renovar.

Luthor é o maior vilão do Superman, a maior mente criminosa da DC e um dos maiores vilões dos quadrinhos, e seu retornos dos mortos pode não ser surpreendente.

Como o próprio Superman já disse uma vez, Luthor é uma cobra venenosa, que se beneficia com qualquer lado que for bom para ele.

O vilão pode ter muito bem fingido sua morte para culpar o Superboy, bem como ter usado algum clone para o herói acreditar que era o verdadeiro Luthor.

Ele poderia retornar, além do mais, ou como um clone, caso fosse o verdadeiro Luthor a ter morrido, ou sendo ressuscitado pelo Poço de Lázaro. O poço foi usado para reviver Jason Todd, que se tornou no Capuz Vermelho.

As primeiras três temporadas de Titãs estão na Netflix, aqui no Brasil.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.