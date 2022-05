Titãs: 4ª temporada vai mostrar locação icônica de Superman

A quarta temporada de Titãs já está sendo gravada e parece que veremos uma icônica locação ligada ao Superman nessa nova leva de episódios.

O diretor Nick Copus compartilhou um breve clipe dos bastidores da série do HBO Max (exibida pela Netflix no Brasil). O vídeo mostra uma placa de Metrópolis, cidade onde vive Clark Kent.

Já haviam rumores sobre a aparição da cidade na série da DC, mas nada oficial até agora. Isso reforça os indícios de que Lex Luthor aparecerá na quarta temporada da série. Vale apontar que Joseph Morgan, de The Vampire Diaries, já viverá outro antagonista nesses novos episódios

“Chuva na quarta temporada nos arredores dessa pequena cidade. Já disse o suficiente”, escreveu o diretor de Titãs na legenda do vídeo no Instagram.

Astro de Titãs tem notícia decepcionante sobre querido casal

Titãs está prestes a entrar na quarta temporada e já vem com uma notícia decepcionante para os fãs do casal Asa Noturna e Estelar.

Brenton Thwaites, que interpreta Dick Grayson na série, disse que os dois continuarão apenas amigos/ colegas de trabalho na vindoura temporada.

‎”Exploramos bastante isso na 1ª temporada”, ‎‎explicou Thwaites ao ‎‎TVLine‎‎. “Por mais que eu ame esse enredo e adorei o que fizemos, Dick e Kory meio que chegaram a um acordo, ou meio que perceberam que trabalham melhor como amigos. E na 2ª e 3ª temporada, temos trabalhado juntos mais de forma profissional, mas também como amigos”‎.

Previamente, o showrunner Greg Walker já havia falado sobre a dinâmica dos dois personagens de Titãs.

‎”É assim que isso vai ser diferente, eu acho que de muitas maneiras. No final das contas, a 3ª temporada termina com eles descobrindo uma maneira como uma equipe. Acaba com otimismo”, explicou o showrunner Greg Walker ‎‎no DC FanDome em 2020‎‎.

No Brasil, Titãs está disponível na Netflix.