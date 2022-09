Titãs: Astro de Lost entra para o elenco da 4ª temporada

Um dos astros de Lost, Titus Welliver, entrou para o elenco da quarta temporada de Titãs.

A série da DC produzida pela HBO Max, que ainda originou o spin-off Patrulha do Destino, teve seu lançamento confirmado para novembro.

Além disso, o Entertainment Weekly revelou que Welliver vai interpretar Lex Luthor, o maior vilão de toda a história do Superman. A primeira imagem foi revelada, trazendo Luthor de frente com Estelar.

É possível que os Titãs façam alguma aparição em Metropolis, e Luthor sendo parte do arco de Superboy. O clone do Superman tem 50% de DNA do vilão e outros 50% do super-herói.

Veja a imagem, abaixo.

Sobre Titãs

Titãs, série do HBO Max, foi criada pela antiga plataforma de streaming DC Universe, ainda em 2019. A série desencadeou Patrulha do Destino, um spin-off de sucesso,

“Depois de tentar a carreira solo, o antigo parceiro do Batman, Dick Grayson, encontra um grupo de jovens heróis precisando desesperadamente de um mentor”, diz a sinopse.

Criada por Geoff Johns, Greg Berlanti e Akiva Goldsman, o elenco conta com Brenton Thwaites, Anna Diop, Ryan Potter, Conor Leslie, Teagan Croft, Joshua Orpin, entre outros.

No Brasil, a série é transmitida pela Netflix.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.