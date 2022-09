Titãs: Ator comemora fim das gravações com fotos dos bastidores

Com as gravações da 4ª temporada de Titãs finalizadas, um dos astros da série compartilhou várias fotos dos bastidores. A produção é feita pela HBO Max, mas no Brasil na série é distribuída pela Netflix.

Desde fevereiro, os 12 episódios da nova temporada de Titãs estão em produção. Após 7 meses, as gravações oficialmente acabaram, como comentado pelo ator Ryan Potter, que interpreta o Mutano na série, em seu Instagram.

Os produtores ainda não deram muitos detalhes sobre a temporada 4 além da sinopse, mas Potter tem motivos para estar animado. O ator foi o primeiro membro do elenco a coescrever um episódio da série, ele trabalhou junto com o produtor executivo Geoff Johns.

Além disso, a produção deve ter um cossover com a série Stargirl, disponível na HBO Max, e um novo uniforme para o Mutano, que ainda não foi revelado.

Agora que as gravações foram finalizadas, logo teremos acesso a mais informações pelos trailers e outros materiais promocionais. Com a New York Comic Con acontecendo em duas semanas, é provável que tenhamos o primeiro no evento.

Veja as fotos postadas por Ryan Potter:

Sobre Titãs

Titãs, série do HBO Max, foi criada pela antiga plataforma de streaming DC Universe, ainda em 2019. A série desencadeou Patrulha do Destino, um spin-off de sucesso,

“Depois de tentar a carreira solo, o antigo parceiro do Batman, Dick Grayson, encontra um grupo de jovens heróis precisando desesperadamente de um mentor”, diz a sinopse.

Criada por Geoff Johns, Greg Berlanti e Akiva Goldsman, o elenco conta com Brenton Thwaites, Anna Diop, Ryan Potter, Conor Leslie, Teagan Croft, Joshua Orpin, entre outros.

No Brasil, a série é transmitida pela Netflix.

