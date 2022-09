Titãs: Ator quer icônico detalhe do Capuz Vermelho na 4ª temporada

O astro de Titãs, Curran Walters, revelou que quer um icônico detalhe dos Capuz Vermelho na quarta temporada.

Com a conclusão das filmagens do quarto ano, a série da DC que é produzida pela HBO Max, ainda está pendente para a renovação. No entanto, o seriado retorna em novembro.

Walters esteve recentemente junto de Conor Leslie, intérprete da Moça-Maravilha, no evento Salt Lake FanX. O ator, aparentemente, gostaria de retornar ao papel, mas com a mecha branca do personagem presente no cabelo (via ScreenRant).

“Você sabe, o que eu realmente queria fazer que não conseguimos fazer, era a mecha branca no cabelo. Isso era algo que eu gostaria de fazer”, comentou o astro.

A mecha branca é normalmente uma das marcas registradas do anti-herói, e normalmente é mais representada nos quadrinhos do que em outras mídias.

Sobre Titãs

Titãs, série do HBO Max, foi criada pela antiga plataforma de streaming DC Universe, ainda em 2019. A série desencadeou Patrulha do Destino, um spin-off de sucesso,

“Depois de tentar a carreira solo, o antigo parceiro do Batman, Dick Grayson, encontra um grupo de jovens heróis precisando desesperadamente de um mentor”, diz a sinopse.

Criada por Geoff Johns, Greg Berlanti e Akiva Goldsman, o elenco conta com Brenton Thwaites, Anna Diop, Ryan Potter, Conor Leslie, Teagan Croft, Joshua Orpin, entre outros.

No Brasil, a série é transmitida pela Netflix.

