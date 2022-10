Titãs: Imagens revelam vilões da 4ª temporada; veja

A HBO Max divulgou as primeiras imagens da quarta temporada de Titãs, destacando os visuais dos novos vilões da série.

Seriado da DC muito contestado pelos fãs, Titãs terá mais uma chance de tentar se redimir de erros anteriores, agora colocando ainda mais do núcleo da equipe nos quadrinhos.

Continua depois da publicidade

O streaming revelou o visual do principal vilão do quarto ano, Irmão Sangue, que será interpretado por Joseph Morgan, de The Vampire Diaries (via ScreenRant).

Além disso, Mother Mayhem, da atriz Franka Potente, será uma aliada do grande vilão. As fotos também mostram Jinx, clássica vilã da equipe, que será interpretada por Lisa Ambalavanar.

Veja as imagens, abaixo.

Sobre Titãs

Titãs, série do HBO Max, foi criada pela antiga plataforma de streaming DC Universe, ainda em 2019. A série desencadeou Patrulha do Destino, um spin-off de sucesso,

“Depois de tentar a carreira solo, o antigo parceiro do Batman, Dick Grayson, encontra um grupo de jovens heróis precisando desesperadamente de um mentor”, diz a sinopse.

Criada por Geoff Johns, Greg Berlanti e Akiva Goldsman, o elenco conta com Brenton Thwaites, Anna Diop, Ryan Potter, Conor Leslie, Teagan Croft, Joshua Orpin, entre outros.

No Brasil, a série é transmitida pela Netflix.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.