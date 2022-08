Titãs: Série da DC tem futuro definido no HBO Max

Após o cancelamento de Batgirl, a HBO Max definiu o futuro de Titãs, série da DC que vai para sua quarta temporada.

Com as filmagens do quarto ano em andamento, o seriado surgiu no antigo DC Universe, e ainda viu Patrulha do Destino surgir como derivado.

Um relatório do TVLine afirma que Titãs, bem como seu spin-off, estão seguros no streaming e não serão cancelados (via ScreenRant).

Além disso, o site ainda afirma que outras séries como Harley Quinn, Pacificador, Superman & Lois, estão garantidas para retornarem.

Até o momento, a quarta temporada de Titãs não possui maiores detalhes, apesar de que o vilão da equipe será o Irmão Sangue.

Sobre Titãs

Titãs, série do HBO Max, foi criada pela antiga plataforma de streaming DC Universe, ainda em 2019. A série desencadeou Patrulha do Destino, um spin-off de sucesso,

“Depois de tentar a carreira solo, o antigo parceiro do Batman, Dick Grayson, encontra um grupo de jovens heróis precisando desesperadamente de um mentor”, diz a sinopse.

Criada por Geoff Johns, Greg Berlanti e Akiva Goldsman, o elenco conta com Brenton Thwaites, Anna Diop, Ryan Potter, Conor Leslie, Teagan Croft, Joshua Orpin, entre outros.

No Brasil, a série é transmitida pela Netflix.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.