Toda Luz que Não Podemos Ver: Trailer traz Mark Ruffalo em drama da 2ª Guerra

A Netflix divulgou o teaser trailer de Toda Luz Que Não Podemos Ver, nova minissérie de drama ambientado na Segunda Guerra Mundial.

Baseada no livro vencedor do Prêmio Pulitzer, a minissérie Toda Luz que Não Podemos Ver retrata o poder extraordinário das conexões humanas.

Continua depois da publicidade

A história se passa ao longo de dez anos e entrelaça as vidas de Marie-Laure Leblanc, uma jovem francesa cega que se refugia com o tio durante a Segunda Guerra Mundial, e de Werner Pfennig, um adolescente alemão com um talento especial para consertar rádios. A partir do laço secreto que se forma entre os dois, eles descobrem é possível ter fé e esperança na humanidade.

Veja o trailer, abaixo.

Mais sobre Toda Luz que Não Podemos Ver

Com direção de Shawn Levy, Toda Luz que Não Podemos Ver é estrelada por Louis Hofmann, Lars Eidinger, Marion Bailey, Hugh Laurie, de House, e Mark Ruffalo, o Hulk do Universo Cinematográfico Marvel, além da estreante Aria Mia Loberti.

O diretor Shawn Levy é mais conhecido por seus trabalhos em Stranger Things, Free Guy: Assumindo o Controle e O Projeto Adam.

A minissérie estreia na Netflix em 2 de novembro de 2023.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.