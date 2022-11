Todas as séries de The Walking Dead que estão em produção

A série The Walking Dead é uma das produções de grande sucesso da AMC, que chega ao fim em sua 11ª temporada. O mundo pós-apocalíptico, além disso, está se expandindo cada vez mais.

Com diversas séries derivadas como Fear the Walking Dead, The Walking Dead: The World Beyond e Tales of the Walking Dead, há mais séries em produção.

“Um Xerife acorda de um coma para dar-se conta que o mundo está em ruínas, e deve liderar um grupo de sobreviventes para se manter vivo”, diz a sinopse da série.

Com Andrew Lincoln tendo liderado o elenco ao longo de nove temporadas, astro como Norman Reedus, Jeffrey Dean Morgan, Lauren Cohan, Melissa McBride e Danai Gurira, também se fazem presentes.

Reunimos todas as séries derivadas de The Walking Dead que estão atualmente em produção na AMC; confira abaixo.

The Walking Dead: Dead City

Um dos spin-offs de The Walking Dead é The Walking Dead: Dead City, que junta dois personagens em uma história com seis episódios.

A série vai seguir Negan, personagem de Jeffrey Dean Morgan, junto de Maggie, de Lauren Cohan, em uma Manhattan pós-apocalíptica.

Negan matou o marido de Maggie, Glen, na frente dela, o que a fez odiar bastante o personagem. As últimas temporada da série original mostraram os dois aprendendo a se tolerar.

Anteriormente intitulada Isle of the Dead, Dead City é descrita em um local “cheio de mortos e habitantes que fizeram da cidade de Nova York seu próprio mundo cheio de anarquia, perigo, beleza e terror”.

Gaius Charles também vai estrelar a série. Dead City é escrita por Eli Journé, e estreia apenas em 2023.

Daryl Dixon

Com lançamento para 2023, a série seguirá Daryl Dixon, personagem de Norman Reedus, após o spin-off ter sido anunciado ainda em 2020.

A série teve de ser reescrita, deixando de lado Carol, personagem de Mellisa McBride, e focará apenas em Daryl, que estará na França.

Reedus não é o único ator da série. Adam Nagaitis, que também foi escalado, vai interpretar um inglês que foi para Paris como um comerciante do mercado negro, e é dono de uma boate na cidade.

Por sua vez, Clémence Poésy, atriz que vai interpretar uma integrante de um grupo religioso progressista, e que vai unir forças com Daryl.

David Zabel é o showrunner da série, com Angela Kang sendo a produtora executiva da série Daryl Dixon. O enredo principal do seriado não foi revelado.

Rick e Michonne

O spin-off sem título, provisoriamente intitulado Rick e Michonne, atualmente está em pré-produção. Até o momento, o elenco conta com Danai Gurira e Andrew Lincoln.

Até o momento, a série derivada terá seis episódios, com as filmagens começando em janeiro de 2023. A AMC não revelou ainda quando o spin-off será lançado.

Scott M. Gimple está trabalhando junto de Gurira na nova série, que vai contar a história de Michonne tentando encontrar Rick. Até o momento, mais detalhes não foram revelados.

