Todo Dia a Mesma Noite: Conheça a série sobre a tragédia na Boate Kiss

Todo Dia a Mesma Noite, a aguardada série da Netflix sobre a tragédia na Boate Kiss, estreia na plataforma nesta quarta-feira (25 de janeiro). O trailer da produção, já divulgado pelo streaming, deixou muitos assinantes com lágrimas nos olhos – o que deve se repetir com o lançamento oficial da série.

O projeto da Netflix não é uma série, mas sim uma minissérie. Ou seja: a 1ª temporada conta uma história completa, com início, meio e fim.

Continua depois da publicidade

A história em questão é a do incêndio na Boate Kiss, que ocorreu em 2013, na cidade gaúcha de Santa Maria, matando 242 pessoas e ferindo mais de 600.

Revelamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama, elenco, estreia e trailer de Todo Dia a Mesma Noite na Netflix; confira!

De que fala Todo Dia a Mesma Noite na Netflix?

Todo Dia a Mesma Noite, como você já pode perceber, aborda a tragédia da Boate Kiss, um dos maiores desastres da história brasileira.

Para quem não se lembra, o incêndio da Boate Kiss ocorreu na madrugada do dia 27 de janeiro de 2013, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul.

Devido a uma combinação de falhas humanas, ausência de fiscalização e omissão das autoridades competentes, a Boate Kiss pegou fogo, ocasionando a morte de 242 pessoas. Cerca de 636 pessoas (incluindo frequentadores da casa noturna e envolvidos no resgate) também se feriram.

O desastre da Boate Kiss é considerado a segunda maior tragédia no Brasil em número de vítimas de incêndio – sendo superado apenas pelo fogo do Gran Circus Norte-Americano, que aconteceu em 1961, em Niterói, matando 503 pessoas.

“Um incêndio na boate Kiss mata 242 pessoas. Agora, os familiares das vítimas lutam por justiça”, diz a sinopse oficial de Todo Dia a Mesma Noite.

A minissérie da Netflix é baseada no best-seller “Todo Dia a Mesma Noite: A História Não Contada da Boate Kiss”, escrito por Daniela Arbex.

“Todos os atores estão muito emocionados, se sentem honrados em representar essa história. E alguns pais vêm se aproximando dos atores, é um movimento bonito. Uma mãe me disse: ‘Você está possibilitando que eu cumpra a promessa que fiz para a minha filha, de não deixar essa história ser esquecida’. E será contada de uma forma respeitosa, sem sensacionalismo”, afirmou a escritora em um papo com o site O Tempo.

Conheça o elenco de Todo Dia a Mesma Noite

O elenco de Todo Dia a Mesma Noite é formado inteiramente por atores brasileiros, velhos conhecidos do público nacional.

Os personagens principais são interpretados por Thelmo Fernandes (Tropa de Elite), Laila Zaid (Pai em Dobro), Paulo Gorgulho (Pantanal), Bianca Byington (Perigosas Peruas) e Leonardo Medeiros (A Vida da Gente).

Também integram o elenco de Todo Dia a Mesma Noite os atores Débora Lamm (Muita Calma Nessa Hora), Flávio Bauraqui (Segunda Chamada), Erom Cordeiro (América) e Miguel Roncato (Cheias de Charme).

Data de estreia e trailer de Todo Dia a Mesma Noite

Como citamos anteriormente, a 1ª (e única) temporada de Todo Dia a Mesma Noite estreia na Netflix no dia 25 de janeiro de 2023 (quarta-feira).

A plataforma também divulgou o trailer oficial dessa emocionante produção brasileira; confira abaixo.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.