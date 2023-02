Todo Dia a Mesma Noite, da Netflix, gera preocupação na Globo

Todo Dia a Mesma Noite, a série da Netflix que fala sobre o incêndio da Boate Kiss, está fazendo o maior sucesso na plataforma. Além de conquistar público e crítica, a minissérie gerou uma grande preocupação para a Rede Globo. O alto escalão da emissora, inclusive, fez uma reunião extraordinária para discutir o assunto.

“Um incêndio na boate Kiss mata 242 pessoas. Agora, os familiares das vítimas lutam por justiça”, afirma a sinopse oficial de Todo Dia a Mesma Noite na Netflix.

O elenco da série é liderado por Thelmo Fernandes, Paulo Gorgulho, Bianca Byington, Laila Zaid, Débora Lamm, Flávio Bauraqui e Leonardo Medeiros.

Mostramos abaixo por que Todo Dia a Mesma Noite tirou o sono da Rede Globo; confira – e tire suas próprias conclusões.

Todo Dia a Mesma Noite traz problemas para a Globo

Todo Dia a Mesma Noite estreou na Netflix em 25 de janeiro de 2023. A minissérie se tornou um sucesso instantâneo na plataforma, não demorando nem 24 horas para liderar o Top 10 do streaming.

Atualmente, Todo Dia a Mesma Noite é a série mais assistida pelos brasileiros na Netflix, à frente de hits como Wandinha e Ginny & Georgia.

É essa extrema popularidade que tem tirado o sono dos figurões da Rede Globo. De acordo com informações do jornalista Gabriel Perline, do site IG, o alto escalão da emissora não gostou nada do fato de grandes projetos, baseados em eventos da história brasileira, serem produzidos por concorrentes da plataforma Globoplay – como a Netflix.

Na matéria do IG, o jornalista também descreveu o tom da reunião como “acalorado”. O alto escalão da Globo não gostou de perder uma oportunidade dessas para a Netflix.

Afinal de contas, esse tipo de conteúdo faria muito sucesso no Globoplay, e provavelmente, ajudaria a expandir a rede de clientes da plataforma.

“O principal questionamento feito foi sobre as grandes produções que a emissora tem deixado escapar para serviços de streaming concorrentes do Globoplay. A avaliação feita pela alta cúpula é que este tipo de conteúdo caberia perfeitamente em sua plataforma e poderia ter sido executado dentro dos Estúdios Globo”, diz a matéria original.

Na reunião, a alta cúpula da Rede Globo também teria se queixado sobre o documentário Pacto Brutal. A série, que é uma produção do HBO Max, aborda o assassinato de Daniela Perez, a filha de Glória Perez – uma das principais autoras das novelas da Globo.

Ambas as séries (Todo Dia a Mesma Noite e Pacto Brutal) se tornaram sucessos de público e crítica.

Vale lembrar que, no dia 26 de janeiro de 2023, um dia depois do lançamento de Todo Dia a Mesma Noite na Netflix, o Globoplay lançou o documentário Boate Kiss: A Tragédia de Santa Maria.

Você já pode conferir todos os episódios de Todo Dia a Mesma Noite, na Netflix, e do documentário Boate Kiss: A Tragédia de Santa Maria no Globoplay.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.