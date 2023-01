Todo Dia a Mesma Noite: Série da Netflix sobre a boate Kiss ganha trailer

Todo Dia a Mesma Noite é a série da Netflix sobre a boate Kiss, que chega em 25 de janeiro à plataforma de streaming. Agora, um trailer do seriado, que não é um documentário, foi lançado.

Se você não se lembra, o incêndio da Boate Kiss ocorreu na madrugada do dia 27 de janeiro de 2013.

Na época, o espetáculo pirotécnico organizado pela banda Gurizada Fandangueira provocou um incêndio de grandes proporções ao atingir o isolamento acústico da casa noturna.

A boate não contava com saídas de emergência suficientes, brigada de incêndio ou ventilação.

Além do fogo, a fumaça tóxica e a confusão na única saída do local acabaram causando a morte de 242 jovens. 636 ficaram feridos.

A Netflix tem investido bastante em conteúdo sobre crimes e tragédias da vida real nos últimos anos. Isso vale tanto nacionalmente, com obras como Elize Matsunaga: Era Uma Vez um Crime, quanto internacionalmente, com Cena do Crime – O Campo da Morte do Texas.

Veja o trailer, abaixo.

Conheça Todo Dia a Mesma Noite, a série da Boate Kiss na Netflix.

Todo Dia a Mesma Noite, a nova minissérie brasileira da Netflix, se baseia no livro de mesmo nome escrito pela jornalista Daniela Arbex, que também atua como consultora no projeto.

A produção não é um documentário, mas sim uma série em live-action que adapta a história da tragédia da Boate Kiss.

Julia Rezende é responsável pela direção geral da série. Carol Minêm comanda os episódios e Gustavo Lipsztein fica com o roteiro.

“É uma grande responsabilidade contar uma história ficcional inspirada em um fato real que destruiu a vida de tantas pessoas e chocou o país. Queremos dar luz, da maneira mais sensível e honrosa possível, à perspectiva de quem viveu tudo aquilo de perto, e ainda vive”, comentou Julia, em uma nota oficial divulgada pela Netflix.

O elenco de Todo Dia a Mesma Noite é formado por Thelmo Fernandes, Paulo Gorgulho, Bianca Byington, Leonardo Medeiros, Debora Lamm, Raquel Karro, Bel Kowarick, Erom Cordeiro, Paola Antonini, Nicolas Vargas, Flavio Bauraqui e Laila Zaid.

Ao todo, a minissérie brasileira terá cinco episódios, que chegam simultaneamente à plataforma de streaming.

Todo Dia a Mesma Noite chega à Netflix em 25 de janeiro de 2022.

