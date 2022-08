Todo Mundo Odeia o Chris ganha nova série no Paramount+

Todo Mundo Odeia o Chris vai ganhar uma nova versão, dessa vez em animação, intitulada Everybody Still Hates Chris (Todo Mundo Ainda Odeia o Chris, em tradução livre).

A nova série já foi encomendada pela MTV Entertainment. Ela será exibido globalmente na Paramount+ e na emissora Comedy Central, informa o Deadline.

Chris Rock está de volta como narrador e produtor executivo da nova série, que, assim como a original, é inspirada na adolescência do comediante.

CBS Studios e 3 Arts Entertainment, que produziu Todo Mundo Odeia o Chris e desenvolveu originalmente a reinicialização animada, produzirá com a MTV Entertainment Studios, que vem aumentando seu portfólio de animação para adultos com a recém-anunciada série Digman!, produzida por Andy Samberg.

Sanjay Shah (South Park, Central Park) atua como showrunner e escreveu o roteiro do piloto de Everybody Still Hates Chris, inspirado nas experiências de Rock crescendo como um nerd magro em uma grande família da classe trabalhadora no Brooklyn, durante o final dos anos 1980.

Mais sobre a nova série de Todo Mundo Odeia o Chris

O executivo de Shah produz a nova série com os co-criadores/produtores executivos de Todo Mundo Odeia o Chris, Rock e Ali LeRoi, e os produtores executivos Michael Rotenberg e Dave Becky, da 3 Arts.

Também produtor executivo do reboot é Grant Gish, chefe de animação adulta da MTV Entertainment Studios.

“Chris Rock é um dos comediantes mais talentosos de todos os tempos e estamos empolgados em fazer parceria com ele, 3 Arts e CBS Studios para dar vida a isso e recebê-lo como o próximo grande sucesso em nosso crescente arsenal de animação adulta icônica que inclui séries de sucesso como South Park e os novos Beavis and Butt-Head”, disse Chris McCarthy, presidente/CEO da Paramount Media Networks & MTV Entertainment Studios.

Todo Mundo Odeia o Chris estreou em 2005 na UPN e durou quatro temporadas, uma na UPN e três em sua sucessora, a CW. A série ganhou um NAACP Image Award pelo seu roteiro em 2007 e também foi indicada para um Globo de Ouro e vários prêmios Emmy.

No Brasil, Todo Mundo Odeia o Chris está disponível no HBO Max e no Globoplay.

