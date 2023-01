Torre Eiffel some de Paris em erro de Emily in Paris; veja

Um dos fãs de Emily in Paris descobriu um erro de continuidade na 3ª temporada da série da Netflix. O usuário do TikTok @myfantastictravels originalmente apontou o erro, destacando a cena no terceiro episódio da temporada, ‘Coo D’Etat’.

No episódio, Emily (Lily Collins) visita Madeline (Kate Walsh) em seu apartamento, onde ela deve decidir se volta para Chicago ou permanece na capital francesa. No entanto, conforme Emily se aproxima da janela a Torre Eiffel magicamente desaparece e depois reaparece no lado direito da tela.

Mais de 24 mil usuários do TikTok curtiram o vídeo do fã e deixaram comentários como: “Omg [Oh, meu Deus], eu notei isso também. É bom saber que não sou o único a ter percebido isso”.

Enquanto isso, outros comentaram se um espelho não poderia ter causado o erro, tendo a visão da torre sido um reflexo, já que, conforme Emily se aproxima da janela, um grande espelho pode ser visto no lado esquerdo da parede.

Protagonistas de Emily em Paris

Emily em Paris está disponível na Netflix

Criada por Darren Star, autor de Younger e Sex and the City, Emily in Paris traz a citada Lily Collins como a protagonista homônima. Apresentada como uma executiva de marketing em Chicago, Emily se muda para Paris para revitalizar as redes sociais de um icônica grife de luxo.

“Emily Cooper consegue o trabalho dos sonhos em Paris. Agora, ela precisa administrar a carreira, os amigos e o amor na Cidade Luz”, diz a sinopse oficial.

Nos 10 primeiros episódios da série, Emily e seus novos colegas de trabalho aprendem uns com os outros, e usam suas experiências e visões coletivas para criar uma interessante estratégia comercial.

O seriado ainda tem Philippine Leroy-Beaulieu e Ashley Park no elenco.

Emily in Paris tem três temporadas na Netflix.

